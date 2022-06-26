Дания осмысляет роль беженцев в формировании общества

В Дании открылся музей, посвящённый беженцам и их роли в формировании современного датского общества. Он разместился на месте бывшего лагеря для мигрантов в городе Оксбёл. После Второй мировой здесь размещались до сотни тысяч выходцев из Германии.

С их истории и начинается экспозиция музея Flugt, которая повествует также об иммигрантах из Ирана, Ливана, Венгрии, Вьетнама и других стран и регионов мира. В залах помимо экспонатов большие экраны, на которых показывают свидетельства самих беженцев.

Когда сегодня говорят о беженцах по всему миру, звучат огромные безликие цифры, это порой пугающе большое количество людей, которые прибывают в вашу страну. Но мы хотим рассказать о том, что за этими цифрами есть живые люди. Клаус Кьелд Йенсен директор музея Flugt

Музей имеет особое значение для Дании – это подчёркивали при его открытии. В церемонии приняла участие королева Маргрете II. Весь проект стоимостью более 15 млн евро профинансировали прежде всего за счёт частных пожертвований и средств немецкого правительства.

Здание спроектировал архитектор Бьярке Ингельс – он отметил, что такой музей особенно актуален сейчас, когда Дания принимает украинцев, спасающихся от войны.