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Шольц встретился с главами земель Восточной Германии и пообещал бороться с нелегальной миграцией

Олаф Шольц намерен ужесточить миграционную политику.
Олаф Шольц намерен ужесточить миграционную политику. Авторское право Markus Schreiber/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
Авторское право Markus Schreiber/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
By Alexander Kazakevich
Опубликовано Последние обновления
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После триумфа популистов на евровыборах в регионах бывшей ГДР, которые по целому ряду показателей по-прежнему отстают от Западной Германии, глава правительства обещает, что тех, кому отказано в убежище, будут высылать активнее, и ищет для этого партнёров.

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Олаф Шольц собрал в Виттенберге глав восточных земель Германии, чтобы обсудить миграционную политику – важную тему на минувших евровыборах.

По результатам голосования страна в очередной раз раскололась на Восток и Запад. Именно здесь, в бывшей ГДР, ультраправая AfD и популисты с левого фланга "Альянс Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость" добились наилучших результатов.

На встрече федеральный канцлер заявил, что его цель – "более эффективное управление" нелегальной миграцией в партнёрстве с другими странами, добавив, что многие "далеко идущие решения" уже были приняты.

"Мы хотим заключить соглашения по миграции, чтобы лучше справляться с возвращением тех, кто не может оставаться на нашей территории, – заявил Шольц. – Это самая серьёзная проблема. Чтобы нам не пришлось справляться с ней в одиночку, мы должны найти партнёров в мире, которые помогут нам достичь наших целей. Но мы уже многого добились и будем продолжать в том же духе".

Неясно, пойдет ли Германия, где пока правит СДПГ, по пути стран с консервативными правительствами, которые продвигают соглашения по "аутсорсингу" мигрантов с третьими странами. Так, Великобритания и Италия собираются обрабатывать заявки беженцев в Руанде и Албании соответственно.

Тем временем, в Германии разгорелась новая дискуссия о пособии для украинских беженцев. Вслед за ХДС глава либеральной СвДП Биджан Джир-Сарай выступил за отмену пособия в размере 563 евро. "У нас повсюду нехватка рабочей силы – например, в сфере общественного питания, строительства и ухода. Мы не должны больше использовать деньги налогоплательщиков для финансирования безработицы, а должны обеспечить людям возможность найти работу", – приводит его слова газета Bild.

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