Тони Кроос: из-за мигрантов Германия уже не та, что 10 лет назад

By Euronews

Тони Кроос, который прощается с футболом, признался, что боится отпускать дочь гулять вечером в Германии из-за недобропорядочных мигрантов и решил жить с семьей в Испании. Там, по его словам, спокойней

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Тони Кроос, знаменитый футболист мадридского "Реала" и сборной Германии, пожаловался на проблему миграции в его родной стране. С таким заявлением он выступил с заявлением в подкаст-программе "Lanz & Precht" общественного вещателя ZDF.

Кроос, который с 2014 года живет в Испании, сказал, что Германия из-за продолжающейся иммиграции уже не та, какой была 10 лет назад.

"Мы принимаем гостей с распростертыми объятиями, как и следует делать. Но это происходит слишком бесконтрольно, - заявил он, отметив, что среди мигрантов есть процент недобропорядочных. - Пока не будет различий между "хорошими" и "плохими" беженцами, разногласия в Германии будут только усиливаться".

При этом немецкий футбольный ветеран признал, что у некоторых беженцев "доброе сердце".

Объявивший о завершении карьеры игрок сообщил, что решил жить с семьей в Испании.

"У меня подрастает дочь. Если бы меня спросили, где я спокойнее разрешу ей выйти в 11 вечера из дома одной, то я бы склонялся к Испании. 10 лет назад я бы не волновался о том, вернется ли она домой невредимой", - объяснил экс-капитан сборной Германии.

Маркус Ланц, один из ведущих программы, поддержал мнение Крооса и сказал, что число беженцев растет "с каждым днем" и что людей, которые занимаются этой проблемой, "нельзя обвинять в расизме".

По данным Федерального статистического управления Германии, население страны составляет 83 286 950 человек, и 14,6% зарегистрированных иммигрантов. Мигранты с немецким гражданством были виновны в 58,5% инцидентов с применением насилия.

Совсем недавно, 3 июня, пять человек, присутствовавших на митинге в Германии, организованном Pax Europa, группой по борьбе с радикальным исламом, были ранены в результате нападения.

Рувен Л., 29-летний офицер полиции, умер после того, как ему нанесли множественные ножевые ранения.

Канцлер Олаф Шольц после "ужасного нападения" заявил, что он "глубоко опечален" смертью полицейского. "Его приверженность делу обеспечения безопасности всех нас заслуживает самой высокой оценки", - говорится в заявлении Шольца, опубликованном на платформе X.

Тони Кроос попрощался с футболом

Матч против сборной Испании на Евро-2024, проигранный немцами со счетом - 1:2, стал последним для Тони Крооса.

За свою 17-летнюю профессиональную футбольную карьеру немецкий полузащитник 754 раза выходил на поле в составе таких клубов как леверкузенский "Байер", мюнхенская "Бавария" и мадридский "Реал", забив 73 гола и сделав 166 результативных передач. На его счету также 17 забитых мячей в 114 матчах за сборную Германии.

Кроос был "Футболистом года" в Германии в 2018 году. Он стал чемпионом мира, 6 раз выигрывал Лигу чемпионов, 6 клубных чемпионатов мира ФИФА, 5 Суперкубков УЕФА, 4 раза становился чемпионом Испании и 3 - Германии.