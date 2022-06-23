Текстовая трансляция Euronews | Саммит ЕС в Брюсселе: Украина ждет решения лидеров стран Евросоюза

В Брюсселе пройдет исторический саммит, на котором, как ожидается, лидеры Европейского союза предоставят Украине статус кандидата в члены блока.

Ночью в Харьковской области был обстрелян поселок Печенеги. Ранения получили семь человек, в том числе двое детей, сообщил глава обладминистрации Олег Синегубов. Разрушены частное предприятие и несколько жилых домов.

Войска самопровозглашенной ЛНР взяли под контроль дорогу, ведущую из Северска в Донецкой области в Лисичанск (Луганской область). По словам представителей ЛНР, таким образом группировка украинских войск в Лисичанске, насчитывающая от пяти до семи тысяч человек, отрезана от снабжения.

В Харьковской области под Изюмом погиб участник Интернационального легиона территориальной обороны Украины, гражданин Чехии Михал Яник. МИД Чехии подтвердил гибель Яника и работает над тем, чтобы доставить его тело в Чехию.

Российские военные освободили проректора Херсонского государственного университета Максима Винника. Как сообщил ректор ХГУ Александр Спиваковский, Винник уже находится на подконтрольной правительству территории Украины.