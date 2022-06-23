Текстовая трансляция Euronews | Саммит ЕС в Брюсселе: Украина ждет решения лидеров стран Евросоюза

Текстовая трансляция Euronews | Саммит ЕС в Брюсселе: Украина ждет решения лидеров стран ЕвросоюзаКомментарии
В Брюсселе пройдет исторический саммит, на котором, как ожидается, лидеры Европейского союза предоставят Украине статус кандидата в члены блока.
Ночью в Харьковской области был обстрелян поселок Печенеги. Ранения получили семь человек, в том числе двое детей, сообщил глава обладминистрации Олег Синегубов. Разрушены частное предприятие и несколько жилых домов.
Войска самопровозглашенной ЛНР взяли под контроль дорогу, ведущую из Северска в Донецкой области в Лисичанск (Луганской область). По словам представителей ЛНР, таким образом группировка украинских войск в Лисичанске, насчитывающая от пяти до семи тысяч человек, отрезана от снабжения.
В Харьковской области под Изюмом погиб участник Интернационального легиона территориальной обороны Украины, гражданин Чехии Михал Яник. МИД Чехии подтвердил гибель Яника и работает над тем, чтобы доставить его тело в Чехию.
Российские военные освободили проректора Херсонского государственного университета Максима Винника. Как сообщил ректор ХГУ Александр Спиваковский, Винник уже находится на подконтрольной правительству территории Украины.
В Брюсселе в четверг открывается саммит ЕС, на котором, как ожидается, лидеры Евросоюза предоставят Украине статус кандидата в члены блока.
"Лидеры ЕС обсудят последние события, связанные с войной России против Украины, в том числе ее влияние на глобальный кризис продовольственной безопасности. Лидеры обсудят усилия, направленные на помощь Украине в экспорте своего зерна. Они также обсудят дальнейшую поддержку, которая включает экономическую, военную, политическую и гуманитарную поддержку", - говорится в пояснительной записке к повестке дня заседания Евросовета.
Европейский совет обсудит заявки Украины, Молдовы и Грузии на членство в блоке. В проекте подготовленных выводов заседания, которыми располагает агентство "Интерфакс-Украина" сказано, что "Европейский Совет признает европейскую перспективу Украины, Республики Молдова и Грузии. Будущее этих стран и их граждан лежит в Европейском союзе. Европейский совет принял решение о предоставлении статуса страны-кандидата Украине и Республике Молдова".
В ночь на четверг российская армия обстреляла поселок Печенеги в Харьковской области. Ранения получили семь человек, в том числе двое детей, сообщил глава обладминистрации Олег Синегубов. Разрушены частное предприятие и несколько жилых домов. По словам Синегубова, поздним вечером среды был также вновь обстрелян Индустриальный район Харькова, в результате чего возник пожар в складских помещениях.