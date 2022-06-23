ЕС - Западные Балканы: саммит-фиаско

Саммит ЕС - Западные Балканы в Брюсселе потерпел фиаско: Болгария из-за своего правительственного кризиса не смогла официально снять вето с переговоров о вступлении Северной Македонии. Это ставит препятствие и на пути албанского досье.

Разочарованные идеры этих двух западно-балканских стран даже предположили между строк, что Болгария просто действует как доверенное лицо других членов ЕС.

"То, что произошло сейчас, — серьёзная проблема и серьезный удар по ЕС. Мы теряем драгоценное время, которого у нас нет! Я заявляю сейчас, что моя страна, Северная Македония и Республика Албания, а также весь регион не могут оказаться блокированными в этой ситуации из-за того, что одна страна просто не в состоянии координировать свои действия и разблокировать для нас европейский путь. Мы не должны допустить, чтобы двусторонние вопросы превращались в многостороннюю проблему", - сказал премьер-министр Северной Македонии Димитар Ковачевский. А его албанский коллега добавил, что ЕС "потерял отличную возможность стабилизировать ситуацию в Юго-Восточной Европе.

"Российская агрессия против Украины получает дополнительную щедрую и непрошеную помощь от страны НАТО, Болгарии, которая дестабилизирует другую страну НАТО, Северную Македонию", - заявил Эди Рама.

Междут тем Брюссель продолжает бороться с последствиями предыдущих волн расширения, которые всё ещё непопулярны среди населения основных стран-членов ЕС. И всё это на фоне рассмотрения заявок Украины, Молдавии и Грузии.