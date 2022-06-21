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Россия

России не хватает IT-специалистов

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 Михаил Саленков
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото   -   Авторское право  Pavel Golovkin/AP

В России ощущается нехватка специалистов в сфере информационных технологий, заявил замглавы МВД РФ Игорь Зубов, выступая в Совете Федерации.

"У нас большой отток IT-специалистов в связи с санкциями, потребность примерно 170 тысяч человек. В отрасли занят миллион человек", - сказал Зубов на на расширенном заседании комитета по социальной политике.

Ранее о массовом отъезде занятых в этом секторе предупреждал глава Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко. По его подсчетам, после начала войны в Украине РФ покинули от 50 до 70 тысяч айтишников, а во "вторую волну" могут уехать еще от 70 до 100 тысяч человек.

На фоне массовой эмиграции российские власти занялись разработкой мер по поддержке IT-сферы. Среди действующих мер - отсрочка от армии и льготная ипотека для специалистов, занятых в этой области.

По словам Зубова, в настоящее время Россия предоставляет IT-компаниям существенные преференции в области налогов, а также получение вида на жительство иностранным специалистам в упрощенном порядке. Неделю назад Госдума приняла в третьем окончательном чтении законопроект, позволяющий высококвалифицированным работникам сразу получать ВНЖ, минуя этап с разрешением на временное проживание. Вместе с ними ВНЖ смогут получить их супруги, дети и другие близкие родственники.

"Сколько специалистов приедут в Россию трудиться, будет зависеть от привлекательности нашей с вами сегодняшней меры", - сказал Зубов, уточнив, что средняя зарплата у специалистов будет примерно 140 тысяч рублей.

Отток очевидный и он продолжится

Директор "Общества защиты интернета" Михаил Климарев считает, что такими мерами российским властям вряд ли удастся привлечь много специалистов:

"Давайте сравним, что предлагают депутаты людям, занятым в IT-отрасли. Плюсы и минусы: к плюсам безусловно отнесем низкие налоги. Возможно, лёгкость получения ВНЖ для республик Средней Азии тоже будет привлекательна. Однако, для реального разработчика налоги не столь интересны - эта опция для предпринимателей. Разработчики выбирают интересные проекты и высокую зарплату. Есть ли эти опции в предложении? Не очевидно", - говорит Климарев.

По его словам, в России в ближайшее время даже не просматриваются перспективы развития хоть сколько-нибудь значительных IT-проектов.

_"_Зарплата в 140 тысяч рублей с точки зрения хорошего специалиста выглядит немного смешно. Во-первых, скажите уже какой курс будет у этого вашего рубля в ближайшие месяцы. А во-вторых, в мировых IT-корпорациях зарплаты могут достигать и миллиона в год, и вовсе не рублей. 10-15 тысяч евро в месяц - вполне себе нормальная зарплата в Западной Европе и совсем не редкость. Боюсь, столько в российских компаниях предложить не смогут", - считает директор "Общества защиты интернета".

Михаил Климарев полагает, что минусы работы в России сильно перевешивают плюсы для тех, кто работает в сфере информационных технологий.

"Из минусов: к "140-тысячному среднему окладу" в России в нагрузку прилагается риск быть посаженным за слова или убеждения. Могут отправить в армию (кто-то верит вообще в "отсрочку"?). Могут просто зарезать на улице, потому что бывшим комбатантам не понравится твой способ самовыражения или просто лицо из Средней Азии", - предупреждает эксперт.

В "Обществе защиты интернета" предполагают, что отток специалистов в сфере IT продолжится, несмотря на принимаемые российскими властями меры. 

"Отток очевидный. IT-специалисты - это "новая элита", люди с хорошим образованием и системным мышлением. Разумеется, они уже давно "сложили плюсы-минусы" и приняли решение уехать. В России остаются те, кто менее конкурентен, кто плохо знает английский язык, кого держат семейные обстоятельства. Я полагаю, что в течение ближайших двух лет из России выедет примерно два миллиона человек, среди которых будет очень много IT-специалистов и членов их семей", - убежден Климарев.

В мае премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что 80% уехавших за границу айтишников вернулись в страну, однако необходимость в квалифицированных кадрах в этой сфере в России сохраняется.