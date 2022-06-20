English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
мир

"Холодный душ для Макрона"

Access to the comments Комментарии
 Кнарик Хачатрян
euronews_icons_loading
Президент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон   -   Авторское право  Ludovic Marin/AP

"Холодный душ для Макрона" - под таким или созвучными заголовками вышли в понедельник передовицы ведущих французских изданий. Партия действующего президента Франции не смогла получить абсолютного большинства голосов на прошедших в минувшие выходные парламентских выборах. Избиратели выражают разные мнения, но сходятся в одном - управлять страной при таком раскладе сложно:

Эрик Дюге, консультант, 57 лет:

"Президент должен применять к себе те же правила, что и к своим министрам: то есть президент, который проигрывает, должен уйти в отставку. Я , если честно, так думаю. Потому что в любом случае это не управляемо. Что ему придется делать? Либо распускать парламент, либо пытаться договариваться налево и направо, чтобы получить 289 депутатских голосов, либо уходить".

Сабрина Белгот, работник ресторанного бизнеса, 30лет:

"Так и должно было случиться, потому что Макрон поначалу был мил, но это длилось лишь пять минут. Потому мы и наблюдаем рост популярности Национального фронта, партии зелёных, социалистов, левых. Потому что у нас тут сейчас настоящая катастрофа, и она длится уже пять лет, и ситуация всё ухудшается. У людей нет работы, очень мало они заботятся о людях".

Аньес Геген, студентка, 19 лет:

"Я была поражена подъёмом Национального объединения - они, думаю, раз в десять улучшили свой результат по сравнению с 2017 годом, это впечатляет. Интересно, какие меры предпримет нынешнее правительство, чтобы изменить такое положение вещей?"

Пьер Рене, сотрудник отдела телекоммуникаций, 52 года:

"Несомненно, альянс НУПЕС сумеет реализовать свою политику и не допустить, чтобы Национальное объединение стало первой оппозиционной партией".

В национальном собрании Франции 577 мест. Пропрезидентский альянс "Вместе" получил лишь 235 из них.