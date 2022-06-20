"Холодный душ для Макрона" - под таким или созвучными заголовками вышли в понедельник передовицы ведущих французских изданий. Партия действующего президента Франции не смогла получить абсолютного большинства голосов на прошедших в минувшие выходные парламентских выборах. Избиратели выражают разные мнения, но сходятся в одном - управлять страной при таком раскладе сложно:

Эрик Дюге, консультант, 57 лет:

"Президент должен применять к себе те же правила, что и к своим министрам: то есть президент, который проигрывает, должен уйти в отставку. Я , если честно, так думаю. Потому что в любом случае это не управляемо. Что ему придется делать? Либо распускать парламент, либо пытаться договариваться налево и направо, чтобы получить 289 депутатских голосов, либо уходить".

Сабрина Белгот, работник ресторанного бизнеса, 30лет:

"Так и должно было случиться, потому что Макрон поначалу был мил, но это длилось лишь пять минут. Потому мы и наблюдаем рост популярности Национального фронта, партии зелёных, социалистов, левых. Потому что у нас тут сейчас настоящая катастрофа, и она длится уже пять лет, и ситуация всё ухудшается. У людей нет работы, очень мало они заботятся о людях".

Аньес Геген, студентка, 19 лет:

"Я была поражена подъёмом Национального объединения - они, думаю, раз в десять улучшили свой результат по сравнению с 2017 годом, это впечатляет. Интересно, какие меры предпримет нынешнее правительство, чтобы изменить такое положение вещей?"

Пьер Рене, сотрудник отдела телекоммуникаций, 52 года:

"Несомненно, альянс НУПЕС сумеет реализовать свою политику и не допустить, чтобы Национальное объединение стало первой оппозиционной партией".

В национальном собрании Франции 577 мест. Пропрезидентский альянс "Вместе" получил лишь 235 из них.