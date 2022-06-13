Выборы во Франции: центристы минимально обошли левых

Первый тур парламентских выборов во Франции не выявил явного победителя.

Минимальный перевес в 0,1% у правящей коалиции "Вместе!" во главе с президентским движением "Возрождение", на условном втором месте Коалиция левых сил "Новый народный экологический и социальный союз" (NUPES), созданная по инициативе лидера партии "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона.

Но первоначально вкус победы почувствовали именно левые.

Правда в том, что партия президента потерпела поражение по итогам первого тура, впервые в истории Пятой республики переизбранный президент не смог набрать большинство на последующих парламентских выборах Жан-Люк Меланшон лидер партии "Неподчинившаяся Франция"

Несмотря на противоречивые результаты, во втором туре, если не произойдет серьезных изменений, президентской коалиции удастся получить большинство. Но при этом, как ожидается, у нее будет меньше мест, чем пять лет назад, и абсолютное большинство будет под угрозой.

Впереди у правительства 7 дней, чтобы убедить сторонников не прошедших в парламент партий примкнуть к рядам центристов.

Элизабет Борн, премьер-министр Франции:

— _У нас впереди важная неделя. Одна неделя, чтобы убедить. Одна неделя, чтобы получить сильное и заметное большинство.__Только это сильное и заметное большинство позволит нам ответить на неотложные нужды, которые отягощают повседневную жизнь французов, и ответить на вызовы будущего [...]_В следующее воскресенье, перед лицом крайностей, голосуя за кандидатов президентского большинства, вы позволите Франции встретить свое будущее и защитить свои ценности.

Под крайностями премьер-министр подразумевала ультраправые партии, в частности "Национальное объединение", которое, отстав на 7% от левых и центристов, заняло третье место по результатам первого тура.

Его лидер Марин Ле Пен призвала не поддерживать ни одну из претендующих на большинство в парламенте партий.

Марин Ле Пен, лидер "Национального объединения":

— В избирательных округах, которые прогнозируют второй тур как дуэль между "Вперед, Республикой" (партия Макрона) и NUPES (левая коалиция), я предлагаю голосующим не выбирать между разрушителями сверху и разрушителями снизу, не выбирать между теми, кто хочет лишить вас ваших прав, и теми, кто хочет лишить вас вашей собственности.

Другим действующим лицом этих выборов стала рекордно низкая явка. Более 52% французов не пришли на избирательные участки.

Наблюдатели отмечают, что жители страны постепенно теряют интерес к парламентским выборам на протяжении последних 30 лет.

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