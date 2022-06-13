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Франция

Парламентские выборы во Франции: минимальный разрыв

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Французская оппозиция ещё может надеяться, что правящие центристы не получат абсолютного большинства
Французская оппозиция ещё может надеяться, что правящие центристы не получат абсолютного большинства   -   Авторское право  Christophe Ena/The Associated Press

Французская оппозиция — союз левых партий с "зелёными" — празднует победу. По итогам первого тура парламентских выборов правящие центристы обошли оппозиционеров — но всего на 0,1%. И при этом сторонники президента Макрона могут не получить абсолютного большинства — впервые в истории пятой республики.

"Такой Ассамблеей будет сложно управлять. Надо подождать второго тура, посмотреть, как перераспределятся голоса; дебаты перед следующим туром, я думаю, будут очень интересными".

"При таком составе следует ожидать разных политических манёвров, политических игр, меняющих соотношение сил — всё это будет интересно анализировать. Но нельзя доводить дело до бесконечного кризиса, как это было во времена IV республики. Хотя почему нет, посмотрим".

Центристы и левые получили по 25% с небольшим. На третьем месте — "Национальное объединение" Марин ле Пен, меньше 19%. На четвёртой строчке — правые "Республиканцы", чуть больше 11%.

Ко второму туру политикам предстоит привлечь голоса избирателей тех партий, которые в парламент не прошли. Выборы состоялись при традиционно низкой явке, к урнам пришли меньше половины французов.