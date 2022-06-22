Эммануэль Макрон протянул руку депутатам

Центр политической жизни во Франции переместился в парламент после того, как партия Эммануэля Макрона потеряла абсолютное большинство по итогам воскресных выборов.

На этой неделе президент принимал лидеров фракций, прощупывая почву для будущих компромиссов. Оппозиционные политики выступили против идеи создания правительства национального единства, отмечая при этом, что не намерены "блокировать" законодательную машину.

В ближайшие дни политические силы, представленные в Национальном собрании, должны определиться: какова будет их доля ответственности? Желают ли они участвовать в правительственной коалиции или готовы поддержать некоторые законопроекты, например, позволить принять бюджет?Чтобы страна могла двигаться вперёд, фракции должны чётко заявить о своих намерениях. Эммануэль Макрон Президент Франции

В своём обращении к нации глава государства заявил, что необходимо считаться с волей французов, жаждущих изменений в управлении страной.

Крайне левый Жан-Люк Меланшон назвал речь президента попыткой скрыть свою "слабость".

В случае, если Франция на самом деле окажется "неуправляемой", президент имеет право распустить нижнюю палату и объявить новые выборы.

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