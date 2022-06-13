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Россия

Совесть как мотив: экс-журналист "Ленты.Ру" объяснил публикацию скандальных материалов

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 Галина Полонская
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Егор Поляков
Егор Поляков   -   Авторское право  скриншот из видео LUSA

Егор Поляков - бывший руководитель отдела "Экономика" в новостном интернет-издании "Лента.Ру".

9 мая на его сайте Егор вместе с коллегой Александрой Мирошниковой опубликовали материалы с критикой в адрес российских властей и "военной операции" в Украине.

Читателей предупредили, что содержание статей не было одобрено редакцией, и посоветовали сделать скриншоты.

Материалы оставались в сети в течение 40 минут. Оба журналиста покинули Россию, а мотивом своего поступка называют совесть.

Егор Поляков, бывший журналист "Ленты.Ру":

— На "Ленте" вышел ряд материалов, в которых была, как мне кажется, написана достаточно правдивая информация о том, что сейчас происходит в России и у ближайшего соседа в Украине и в принципе в мире. Заметки касались всех тем, о которых российская власть желала молчать.

Я достаточно быстро принял это решение, было несколько недель тотального шока после начала войны, дальше я искал наиболее оптимальный вариант для себя и для своей совести, что я смогу сделать, чтобы как-то повлиять на эту ситуацию.

Для меня это – в области очищения совести, потому что, на мой взгляд, многие пытаются отнекиваться от коллективной ответственности, но то, что многие сограждане России очень долго себя успокаивали тем, что они не лезут в политику, значит они в этом не участвуют, но нет, в современном обществе, нормальном цивилизованном обществе это работает не так. Ваше неучастие это, к сожаление, точно такое же участие. Просто, если вы отошли в сторону от драки, но это происходит у вас на глазах, вы не перестаете от этого быть соучастником, как минимум, вы свидетель.

В первую очередь это дать почувствовать другим россиянам, что они не одни, кто примерно так же считает, потому что очень много репрессивных законов сейчас внутри страны принято, и по этим законам сейчас вынуждены мои сограждане жить. Можно за пару неудачных фраз как минимум получить штраф, а как максимум – 15 лет тюрьмы. Я подозреваю, что для многих это – ужасный стресс, в первую очередь текст был для них, чтобы они не думали, что они в одиночестве страдают, как минимум страдают они не в одиночестве. Как-то их поддержать, приободрить, потому что тирания не может быть бесконечной, рано или поздно ей настанет конец. 

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