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Россия

Касьянов: "Балтийские государства будут следующей мишенью"

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Михаил Касьянов в 2019 г.
Михаил Касьянов в 2019 г.   -   Авторское право  Pavel Golovkin/2019 The Associated Press

Война России с Украиной может продлиться до двух лет, а переход России к демократии и восстановление отношений с другими странами может занять десяток лет: с таким мнением выступил российский экс-премьер Михаил Касьянов.

"Конечно, должен быть процесс "депутинизации" так же проведён. И поэтому потребуется лет десять, чтобы провести это и создать, укрепить элементы доверия с цивилизованным миром, прежде всего со странами Европейского Союза, которые являются нашими естественными партнёрами и соседями".

По словам Касьянова, он, как и многие, не верил, что война действительно начнётся. Но теперь, по его мнению, Владимир Путин потерял связь с политической реальностью.

"Я думаю, что балтийские государства будут следующей мишенью, если падёт Украина. Достижение системы — при поощрении Путина, как главы государства, эта система заработала ещё более цинично, более жестоко даже в сравнении с последним периодом Советского союза. Да, это фактически "КГБ-шная" система, основанная на полном беззаконии и безнаказанности".

Касьянов был первым премьер-министром при Путине, занимал этот пост с 2000-го по 2004 год. К концу срока его отношения с президентом заметно ухудшились, и после отставки экс-глава кабинета перешёл в оппозицию. В начале июня Касьянов покинул Россию — по его словам, опасаясь за жизнь и свободу.