"Люди не хотят убивать": росгвардейцев уволили за отказ ехать на Украину

Михаил Беньяш, адвокат из Краснодара, представляет в суде интересы нескольких военнослужащих Национальной гвардии России.

После отказа ехать на Украину они были уволены и требуют восстановления на службе.

С тех пор как это дело получило огласку, к Михаилу поступило множество сообщений от тех, кто также не хочет участвовать в военных действиях.

Михаил Беньяш, адвокат:

— Они решили, что это выходит за рамки их полномочий, за рамки их компетенции, ну и уж точно выходит за рамки того, что они готовы делать. Краснодарские [росгвардейцы - прим.ред.], первые, кто пошел судиться с требованием о восстановлении. Когда они отказались ехать в Украину, в отношении всех была проведена проверка, всех их уволили. Я могу сказать, мне пишут практически каждый день. Люди не хотят убивать, люди не хотят, чтобы их убили. Я уже не говорю о том, что они не входят в подразделения, которым за это платят деньги. Когда человек отказывается ехать в Украину, по России сейчас пока, из того, что мы наблюдаем, складывается ситуация, что дано централизованное указание сначала угрожать, запугивать уголовным преследованием, требовать ехать. С теми, кто отказывается и стоит на своем, расторгают контракты. Их запугивают уголовным преследованием, нам известно о массе случаев отказов и массе случаев запугивания, но нам еще не известно ни об одном случае возбуждения уголовного дела.

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