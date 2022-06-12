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Франция

Французы выбирают депутатов

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 Alexander Kazakevich
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Иллюстрационное фото: зал заседаний Национального собрания Франции, Бурбонский дворец, Париж
Иллюстрационное фото: зал заседаний Национального собрания Франции, Бурбонский дворец, Париж   -   Авторское право  AFPAP Photo/Francois Mori, File

Во Франции стартует первый тур парламентских выборов. Более шести тысяч кандидатов претендуют на 577 кресел в Национальном собрании республики.

По данным опросов, основная борьба развернётся между центристским блоком сторонников президента Эммануэля Макрона (Ensemble ! – "Вместе!" ) и альянсом левых сил (NUPES – "Новый экологический и социальный народный союз"), который объединяет движение "Непокорная Франция", социалистов, коммунистов и "зелёных". 

Вот, что говорят на улицах Парижа:

Голосовать необходимо, ведь это важно для нашего будущего, но увы я ещё не определилась с кандидатом.

Я думаю, что сделаю тот же самый выбор, что и на президентской гонке. Если хотите, это логично и последовательно, но я пойду на участок без особого энтузиазма.

Абсолютное большинство в нижней палате обеспечит Эммануэлю Макрону свободу действий в реализации своей программы.

Его главный соперник крайне левый Жан-Люк Меланшон намерен этому помешать, он призывает французов "выбрать его премьер-министром".

В истории 5-й республики было 3 случая так называемого "сосуществования" президента и правительства из разных партий. Обозреватели полагают, что, даже если левый блок не наберёт большинства, "Непокорная Франция" станет главной оппозиционной фракцией и сможет возглавить комитет по финансам. 

Ряд министров, в том числе нынешняя глава кабмина Элизабет Борн, выставили свои кандидатуры на выборы. 

Для выхода во второй тур кандидатам необходимо набрать не менее 12,5% от числа зарегистрированных в округе избирателей.

Традиционно на парламентских выборах низкая явка. Институты исследования общественного мнения прогнозируют, что от 52 до 56% избирателей проигнорируют волеизъявление.

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