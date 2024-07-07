Может ли Макрон уйти в отставку из-за результатов выборов?

Период серьёзных политических трудностей, споров и разногласий ждёт Францию после выборов, уверены аналитики. И некоторые прочат Эммануэлю Макрону, который не сможет без поддержки в парламенте проводить свою программу, уход с поста.

РЕКЛАМА

"Ситуация полной неопределённости", "политический тупик", "туманные перспективы" - французские СМИ щедры на эпитеты, комментируя данные экзитполов.

После успеха на выборах в Европарламент, ультраправая партия "Национальное объединение" справедливо рассчитывала на победу у себя во Франции. Но более умеренные политические силы показывают готовность к диалогу с тем, чтобы объединиться и самим сформировать правительственное большинство.

Так или иначе, для президента наступает сложный период споров и разногласий, считают аналитики. А некоторые - и вовсе предрекают его уход с поста.

Среди них - бывший председатель Конституционного совета Франции Пьер Мазо. Его главный аргумент заключается в том, что без большинства в Национальном собрании Эммануэлю Макрону будет крайне трудно проводить свою политическую программу, ведь для этого ему необходимы голоса законодателей.

"Для того, чтобы этот период серьёзных трудностей для страны завершился, Макрон должен уйти в отставку".

Впрочем, подобного рода политическое противоборство для нынешнего французского лидера не ново. После парламентских выборов в 2022 году Макрон был вынужден вступать в коалиции с другими партиями. Долго и со многими он вёл переговоры по поводу непопулярной пенсионной реформы. Ему несколько раз пришлось даже ссылаться на статью 49.3 Конституции Франции — для обхода голосования в парламенте.

“Если у Нацобъединения будет только относительное большинство в Ассамблее, недостаточное для того, чтобы управлять страной, и если не будет разнородного большинства, способного поддержать переходное правительство, ответственное за решение текущих вопросов, я не вижу другого исхода, кроме отставки Эммануэля Макрона", - комментирует французский журналист Ален Дюамель.

В интервью газете "Фигаро" в прошлом месяце Макрон, тем не менее, подчеркнул, что поражение его партии на парламентских выборах не ознаменует конец его президентского срока.

"Конституцию пишет не Национальное объединение... Место институтов, президента чётко определены, каким бы ни был результат", - подытожил он.