Скандал в новом правительстве Франции

Французский министр по вопросам солидарности Дамьен Абад отрицает обвинения в сексуальном насилии. Заявление Абада, буквально на днях получившего министерский портфель, прозвучало в воскресенье.

Ранее французские СМИ обнародовали информацию о том, что Абад в 2010 и 2011 годах изнасиловал двух женщин. По данным новостного сайта Mediapart, Абад был назначен министром, несмотря на доклад одной из общественных организаций о предполагаемых преступлениях. Документ получила и Прокуратура Парижа.

Премьер-министр Франции Элизабет Борн сказала, что узнала о данных обвинениях в субботу. Если дело будет передано в суд, отметила глава кабинета, она возьмет на себя ответственность за решение о назначении Абада. Борн добавила, что сексуальное насилие не может оставаться безнаказанным.

Дамьен Абад — не единственный член правительства, вокруг которого разразился скандал. Глава минобороны Себастьян Лекорню является объектом расследования по факту незаконного получения доходов. Обвинение предъявлено министру юстиции Эрику Дюпон-Моретти. Его подозревают в использовании служебного положения.