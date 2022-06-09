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мир

Сербия, Албания и Северная Македония укрепляют сотрудничество в надежде на вступление в ЕС

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 Андрей Позняков
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Участники саммита "Открытые Балканы" перед общей фотографией
Участники саммита "Открытые Балканы" перед общей фотографией   -   Авторское право  Darko Vojinovic/AP

На фоне затянувшихся переговоров о вступлении в ЕС Сербия, Албания и Северная Македония укрепляют сотрудничество на региональном уровне. Этому посвящён был саммит «Открытые Балканы» в Охриде с участием сербского президента Александра Вучича, премьер-министра Албании Эди Рамы и главы северомакедонского правительства Димитара Ковачевского.

В рамках саммита был подписан целый комплекс соглашений, в том числе о налоговом администрировании, туризме и культурном сотрудничестве, а также о взаимном признании учёных степеней. Ковачевский называет это важными шагами для европейской интеграции.

Наша политическая цель ясна и едина – Западные Балканы должны стать частью Европейского Союза. Место каждой страны региона – в Европейском Союзе. Война в Украине показывает, насколько велики риски усиления влияния третьих стран в регионе. Оставлять геостратегическую брешь в этой части Европы нельзя.
Димитар Ковачевски
премьер-министр Северной Македонии

Обсуждать перспективы расширения ЕС в Охрид приехали и представители Еврокомиссии. Они дали понять, что Брюссель также рассматривает региональное сотрудничество как часть европейской интеграции.

Если мы все сделаем правильно, это ускорит экономическую интеграцию региона и должно ускорить реальную интеграцию региона в Европейский Союз.
Оливер Вархейи
еврокомиссар по вопросам соседства и расширения

Программа сотрудничества «Открытые Балканы» реализуется с 2019 г. О желании присоединиться к ней заявляли также Черногория и Босния.