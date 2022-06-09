Сербия, Албания и Северная Македония укрепляют сотрудничество в надежде на вступление в ЕСКомментарии
На фоне затянувшихся переговоров о вступлении в ЕС Сербия, Албания и Северная Македония укрепляют сотрудничество на региональном уровне. Этому посвящён был саммит «Открытые Балканы» в Охриде с участием сербского президента Александра Вучича, премьер-министра Албании Эди Рамы и главы северомакедонского правительства Димитара Ковачевского.
В рамках саммита был подписан целый комплекс соглашений, в том числе о налоговом администрировании, туризме и культурном сотрудничестве, а также о взаимном признании учёных степеней. Ковачевский называет это важными шагами для европейской интеграции.
Обсуждать перспективы расширения ЕС в Охрид приехали и представители Еврокомиссии. Они дали понять, что Брюссель также рассматривает региональное сотрудничество как часть европейской интеграции.
Программа сотрудничества «Открытые Балканы» реализуется с 2019 г. О желании присоединиться к ней заявляли также Черногория и Босния.