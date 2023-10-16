Саммит ЕС - Западные Балканы в Тиране

Саммит ЕС - Западные Балканы проходит в Албании. Цель - активизировать сотрудничество и евроинтеграцию. Встреча проходит на фоне региональной напряжённости.

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Тирана расстилает красную дорожку для европейских лидеров на саммите, цель которого – активизировать сотрудничество и проложить путь к Западных Балкан в ЕС. Встреча, являющаяся частью так называемого Берлинского процесса, проходит на фоне серьезной региональной напряженности. Некоторые ожидают незначительного прогресса или его полного отсутствия, несмотря на официально высказываемый оптимизм.

Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейской комиссии:

"Мы хотим предоставить доступ к единому европейскому рынку, доступ западнобалканским компаниям к единому европейскому рынку. Но для этого нам нужны реформы на Западных Балканах. Те, кто желает реформировать, те, кто желает завершить создание общего регионального рынка, получают финансирование для инвестиций от Европейского Союза".

Европейские лидеры в очередной раз окажут давление на представителей Сербии и Косово, чтобы они нормализовали их отношения под эгидой Евросоюза. Насколько это будет результативно, сказать сложно: президент Сербии Александр Вучич предпочел поехать на форму Китай и не смодет присутствовать на саммите для подписания торгового соглашения.