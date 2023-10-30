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Западнобалканское турне главы Еврокомиссии: политика и экономика

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Северной Македонии Димитар Ковачевски.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Северной Македонии Димитар Ковачевски. Авторское право Christophe Licoppe/ EU/Christophe Licoppe
By Sergio Cantone
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Глава Еврокомиссии посещает Западные Балканы. Урсула фон дер Ляйен везет предложения по политической стабилизации и экономическому развитию региона

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Председатель Еврокомиссии начала свою поездку на Западным Балканам. Урсула фон дер Ляйен везет обширные предложения по развитию шести стран региона. План объемом в 6 млрд евро позволит удвоить в ближайшие 10 лет размер западнобалканской экономики. Но пока Брюссель требует от Белграда и Приштины деэскалации напряженности между сербской общиной и албанским большинством. 

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен: 

"Мы вместе обсудили возможность проведения в Косове процедуры создания ассоциации сербских муниципалитетов. Проект заявления об этом был принят на прошлой неделе. Сербия должна выполнить условия фактического признания Косова".

Из Брюсселя передает корреспондент Euronews Серджио Кантоне:

"Экономический пакет, который обещала Еврокомиссия, открывает перед Западными Балканами привлекательные возможности. В ЕС царят общие благоприятные ожидания относительно  расширения блока к 2030 году. Однако кандидатам придется принять политические условия, которые могут оказаться неприемлемыми их собственному населению. Разрушающийся мировой порядок ставит всех перед трудным выбором".

В Скопье глава Еврокомиссии попросила премьер-министра Северной Македонии внести поправки в конституцию и официально признать существование болгарского меньшинства и его права. Премьер-министр Димитар Ковачевски еще должен убедить в такой необходимости националистическую оппозицию:

«Такой шанс для страны не повторится. Парламент должен утвердить решение о  европейском будущем Северной Македонии. Я надеюсь, что все те, кто здесь ранее был против европейской интеграции, а также против НАТО, наконец-то и впервые проголосуют за европейское будущее нашей страны".

Председатель Еврокомиссии в ближайшие дни отправится также в Сербию, Черногорию и Боснию и Герцеговину. Все страны Западных Балкан находятся на разных этапах вступления в Евросоюз.

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