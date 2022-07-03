Протесты в Скопье из-за спора с Софией

Десятки тысяч людей собрались у правительственных учреждений в Скопье, обеспокоенные слухами о путях решения спора между Северной Македонией и Болгарией. Демонстранты во главе с правоцентристской оппозицией призывают правительство уйти в отставку. Они считают, что предложения Франции о решении спора поддерживают требования Болгарии, которая оспаривают северомакедонскую историю, язык, идентичность, культуру и наследие.

Наташа Котлар, преподаватель Института национальной истории:

"Каждый человек в мире имеет право на самоопределение, поэтому македонский народ тоже имеет право на самоопределение и право решать о своей идентичности".

Северная Македония была кандидатом на членство в ЕС в течение 17 лет, но дата начала переговоров ещё не назначена. Этому препятствует София, настаивая, чтобы Северная Македония официально признала, что её язык имеет болгарские корни, признала в своей конституции болгарское меньшинство и прекратила ненавистническую риторику в адрес Болгарии. Этот спор также перекрывает путь Албании, так как Евросоюз рассматривает заявки двух стран в одном пакете.

Протест закончился мирно, но демонстранты обещали продолжить борьбу.