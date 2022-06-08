English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
Турция

Турецкая операция в Сирии: Москва и Анкара в поисках компромисса

Access to the comments Комментарии
 Alexander Kazakevich
euronews_icons_loading
Иллюстрационное фото: курдский солдат т.н. Сирийской демократической армии наблюдает за турецкими позициями
Иллюстрационное фото: курдский солдат т.н. Сирийской демократической армии наблюдает за турецкими позициями   -   Авторское право  AP Photo/Hussein Malla, File

Россия не одобряет планы Турции провести очередную военную операцию против позиций курдов на севере Сирии. Официальный представитель МИД Мария Захаровазаявила, что подобный шаг стал бы нарушением суверенитета и территориальной целостности арабской республики.

Наблюдатели отмечают, что Анкара стремится устранить разногласия с Москвой по этому поводу, чтобы избежать эскалации в регионе. В среду тема трансграничной интервенции станет одной из главных на переговорах Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу в турецкой столице.

Турция добивается расширения так называемой 30-километровой зоны безопасности у её границ.

По данным Associated Press, поддерживаемые США курдские отряды самообороны готовы в сотрудничеству с официальным Дамаском для борьбы с возможным турецким вторжением.

На этой неделе стало известно о совместных учениями военно-воздушных сил Москвы и Дамаска. В коммюнике министерства обороны Сирии говорится, что 2 российских истребителя СУ-35 и 6 сирийских самолётов Миг-23 и Миг-29 имитировали столкновение с боевыми самолётами и беспилотниками условного врага. В ведомстве сообщили, что манёвры проходили недалеко от контролируемых Израилем Голанских высот, а также на севере и востоке страны.

Ранее сирийское государственное телевидение сообщило об израильских ударах по объектам, принадлежащим сирийской армии к югу от Дамаска. 

Тель-Авив не прокомментировал сообщение об обстрелах.

Следите за новостями Euronews в наших приложениях на Google Play и App Store.

Видеомонтаж • Alexander Kazakevich