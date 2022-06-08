Турецкая операция в Сирии: Москва и Анкара в поисках компромисса

Россия не одобряет планы Турции провести очередную военную операцию против позиций курдов на севере Сирии. Официальный представитель МИД Мария Захаровазаявила, что подобный шаг стал бы нарушением суверенитета и территориальной целостности арабской республики.

Наблюдатели отмечают, что Анкара стремится устранить разногласия с Москвой по этому поводу, чтобы избежать эскалации в регионе. В среду тема трансграничной интервенции станет одной из главных на переговорах Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу в турецкой столице.

Турция добивается расширения так называемой 30-километровой зоны безопасности у её границ.

По данным Associated Press, поддерживаемые США курдские отряды самообороны готовы в сотрудничеству с официальным Дамаском для борьбы с возможным турецким вторжением.

На этой неделе стало известно о совместных учениями военно-воздушных сил Москвы и Дамаска. В коммюнике министерства обороны Сирии говорится, что 2 российских истребителя СУ-35 и 6 сирийских самолётов Миг-23 и Миг-29 имитировали столкновение с боевыми самолётами и беспилотниками условного врага. В ведомстве сообщили, что манёвры проходили недалеко от контролируемых Израилем Голанских высот, а также на севере и востоке страны.

Ранее сирийское государственное телевидение сообщило об израильских ударах по объектам, принадлежащим сирийской армии к югу от Дамаска.

Тель-Авив не прокомментировал сообщение об обстрелах.

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