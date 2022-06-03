Турция добилась переименования в ООН

Анкара добивается международного признания турецкого произношения при наименовании Турции. В официальном запросе в ООН сказано, что отныне во всех документах Организации объединённых наций должно писаться Türkiye («Тюркиэ») вместо, например, английского Turkey (что созвучно с «индейкой»). Как пояснили в ООН, изменения уже вступили в силу – с момента поступления письма в аппарат генсека.

Аналогичные изменения турецкое правительство продвигает и в других сферах, в частности, при указании страны происхождения товаров.