Турция объявила новую спецоперацию против курдских боевиков на севере Ирака

Турция объявила новую спецоперацию против курдских боевиков на севере ИракаКомментарии
В ночь на понедельник турецкая армия приступила к масштабной военной операции под названием "Коготь-Замок" против позиций курдов на севере Ирака. Об этом сообщило министерство обороны республики. В наступлении принимают участие военно-воздушные силы страны, а также спецназ.
Обстрелам подверглись районы Метина, Зап и Авашин-Басъян, где, по данным турецкого военного ведомства, были поражены укрытия, бункеры, туннели, склады боеприпасов и штабы, принадлежащие Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара и ряд западных столиц объявили вне закона.
По данным франкоязычной ливанской газеты L'Orient-Le Jour, за два дня до объявления новой воздушной и наземной операции в Турции с визитом был премьер-министр иракского Курдистана Масрур Барзани.
Официальный Багдад неоднократно критиковал Турцию за проведение приграничных военных операций, называя их нарушением территориальной целостности страны.
За 38 лет конфликта между Турцией и вооружёнными формированиями РПК, ведущими борьбу за создание курдской автономии, погибли десятки тысяч человек.
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