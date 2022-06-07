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Кыргызстан

В Киргизии растёт бедность

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 Euronews
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Люди в Бишкике.
Люди в Бишкике.   -   Авторское право  Кадр из видео.

Каждый четвертый житель Кмргизии живет за чертой бедности. Но к концу 2022 г. из-за растущей инфляции доля таких людей может увеличиться до 35 или даже 38 %, предупредил специальный докладчик ООН по вопросам крайней нищеты Оливье де Шуттер.

С 1 июня размеры ежемесячных пособий для нуждающихся семей с малолетними детьми здесь были повышены. «На сегодняшний день в министерстве получателями ежемесячного пособия и пособия үй-бүлөгө көмөк [для малоимущих семей с детьми моложе 16 лет] по республике числится более 450 тыс. семей, — объяснил глава отдела государственных пособий министерства труда, социального обеспечения и миграции Максатбека Кенешева. —Из них үй-бүлөгө көмөк получают более 106 тыс. семей».

Но, как отметил Оливье де Шуттер, порог бедности в Киргизии очень занижен. Если бы здесь применялись международные критерии, то бедными здесь пришлось бы признать не менее 70 процентов населения. Главная причина киргизской бедности — недостаток рабочих мест.

«Меры, принимаемые правительством, были до сих пор краткосрочными, и сосредотачивались на поощрении миграции молодых людей в Россию, в Казахстан и всё больше в Соединенное Королевство, Южную Корею или Японию, — говорит Оливье де Шуттер. — Но это не долгосрочная стратегия развития страны. В перспективе страна не сможет бесконечно экспортировать человеческий капитал и рассчитывать на денежные переводы для сокращения бедности. Она должна увеличивать занятость здесь, в местной экономике».