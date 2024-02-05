Дать бездомным жильё

By Johannes Pleschberger

Австрия обращается к финской модели для решения проблемы бездомности. Бенефициары государственной программы получают деньги на аренду, пока не найдут работу

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Австрия хочет убрать с улиц как можно больше бездомных, предоставив им сотни доступных для арендs квартир. Андреас был одним из кандидатов на такое жильё.

Он был подростком, когда его семья лишилась дома, и с тех пор Андреас так и не смог встать на ноги.

"Однажды отец просто разбудил меня утром и сказал: нас собираются выселять. И вот, когда мне было 18, я стоял и с трудом понимал, что происходит. Весь мир рушится, все твои друзья отвернулись от тебя, потому что ты вдруг стал отбросом".

В течение шести лет его жизнь проходила в приютах для бездомных, где он попробовал и наркотики. Благодаре инициативе "Жильё прежде всего" Андреас наконец нашел квартиру, а затем и работу.

"Когда я впервые официально вошел в квартиру с ключом, она была совершенно пуста. Но я стоял внутри и думал: "Ух ты! Небольшая, 24 квадратных метра, квартира-студия, но... моя квартира!"

Йоханнес Плешбергер, Euronews:

"За последнее десятилетие число бездомных в Европе резко возросло. Лишь немногим странам удается навсегда убрать людей с улиц, - например, Финляндии, которая уже 15 лет успешно реализует программу "Жильё прежде всего". Австрия сейчас также следуя финскому пути".

Таня Везели - руководитель главы венской неправительственной организации Volkshilfe (Помощь людям).

"В этом ценность квартиры, - говорит Везели. - Не только для таких людей, как Андреас, но и для меня, для всех. Без квартиры, без жилья, без убежища и всего того, что просто нормально в нашем обществе, например, водопровода. Я не думаю, что вы можете себе представить, что на самом деле означает бездомность".

Правительство Австрии хочет переселить в квартиры более тысячи бездомных к сентябрю. Эти люди затем обычно покрывают свои расходы на аренду за счет государственных пособий, хотя многим, как и Андреасу, удается найти работу, когда у них есть стабильное место жительства. Йоханнес Плешбергер, Euronews, Вена.