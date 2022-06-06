Текстовая трансляция | Киев подвергся ракетному удару, Путин предостерегает Запад от поставок оружия

Россия впервые с 28 апреля нанесла удар по Киеву, заявив об уничтожении партии поставленной Западом военной техники.

Генштаб Украины сообщил, что российские войска выпустили в сторону столицы пять крылатых ракет, одна из которых была уничтожена средствами ПВО. Остальные попали в "объекты инфраструктуры". По утверждению украинских властей, жертв нет.

В телевизионном интервью в воскресенье президент России Владимир Путин предупредил, что в случае передачи Украине дальнобойных ракет, Кремль будет "делать соответствующие выводы" и наносить удары по объектам, которые пока им не подвергались.

На прошлой неделе Вашингтон пообещал Украине дополнительную военную помощь в размере 700 млн долларов, включая четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) средней дальности HIMARS.

"Вообще вся эта возня вокруг дополнительных поставок вооружения, на мой взгляд, имеет только одну цель - затянуть как можно дальше вооруженный конфликт", - сказал Путин.

Глава российской дипломатии Сергей Лавров был вынужден отменить поездку в Сербию, поскольку соседние с ней страны закрыли для него свое воздушное пространство. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала этот шаг "очередным закрытым каналом коммуникации".

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