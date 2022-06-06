Текстовая трансляция | Киев подвергся ракетному удару, Путин предостерегает Запад от поставок оружия

Текстовая трансляция | Киев подвергся ракетному удару, Путин предостерегает Запад от поставок оружияКомментарии
Россия впервые с 28 апреля нанесла удар по Киеву, заявив об уничтожении партии поставленной Западом военной техники.
Генштаб Украины сообщил, что российские войска выпустили в сторону столицы пять крылатых ракет, одна из которых была уничтожена средствами ПВО. Остальные попали в "объекты инфраструктуры". По утверждению украинских властей, жертв нет.
В телевизионном интервью в воскресенье президент России Владимир Путин предупредил, что в случае передачи Украине дальнобойных ракет, Кремль будет "делать соответствующие выводы" и наносить удары по объектам, которые пока им не подвергались.
На прошлой неделе Вашингтон пообещал Украине дополнительную военную помощь в размере 700 млн долларов, включая четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) средней дальности HIMARS.
"Вообще вся эта возня вокруг дополнительных поставок вооружения, на мой взгляд, имеет только одну цель - затянуть как можно дальше вооруженный конфликт", - сказал Путин.
Глава российской дипломатии Сергей Лавров был вынужден отменить поездку в Сербию, поскольку соседние с ней страны закрыли для него свое воздушное пространство. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала этот шаг "очередным закрытым каналом коммуникации".
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Президент Украины Владимир Зеленский посетил Запорожье. Это вторая официальная поездка украинского лидера с начала войны - ранее он побывал в Харьковской области.
Как сообщается, Зеленский встретился с эвакуированными из Мариуполя, а также ознакомился с обстановкой на передовой украинских военных. Значительная часть Запорожской области находится под контролем российской армии.
Фотографии пресс-службы украинского президента/AP. 👇🏻
Госдума на этой неделе рассмотрит законопроект онеисполнении решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Речь идет о решениях, принятых после 15 марта 2022 года, когда Россия подала заявление о выходе из Совета Европы.
"Европейский суд по правам человека стал инструментом политической борьбы против нашей страны в руках западных политиков. Некоторые его решения прямо противоречили Конституции РФ, нашим ценностям, традициям", - написал он в Telegram.
Законопроект также предполагает, что выплаты денежных компенсаций по постановлениям ЕСПЧ, вступившим в силу до 15 марта, будут производиться только в рублях и только на счета в российских банках. Депутаты также проголосуют за то, чтобы решения российских судов имели верховенство над постановлениями ЕСПЧ.
В качестве примера решений, "противоречащих российским традициям", он привел требование Европейского суда о признании в России однополых браков, выдвинутое в прошлом году.