Москва может расширить список целей

На востоке Украины продолжаются бои и обстрелы. По данным местных властей, ударам со стороны российских войск подверглись более 20 населённых пунктов, в том числе Северодонецк, в котором не прекращаются уличные бои, хотя раньше сообщалось, что город уже почти целиком в руках российских войск. Ранее взрывы были слышны на окраинах Харькова, где в послдение дни было сравнительно спокойно.

Российская сторона, в свою очередь, сообщает о новых осбтрелах посёлка в Курской области на границе с Украиной.

В Минобороны РФ говорят об ударах по пунктам управления украинской армии и скоплениям живой силы и техники. В Москве заявляют, что список целей для поражения может быть существенно расширен, если западные страны станут массово поставлять Киеву дальнобойное оружие.

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:

"Могу только добавить: чем дальнобойнее вы будете поставлять вооружение, тем дальше мы будем отодвигать от своей территории линию, с которой неонацисты могут угрожать Российской Федерации".

На этом фоне Киев опубликовал видео работы французских самоходных орудий "Сезар", чья дальность стрельбы может достигать 50 км. США и Великобритания обещали поставить системы с дальностью стрельбы до 80-100 км.

В то же время в Вашингтоне заявляют, что системы залпового огня HIMARS будут отправлены Киеву с ограниченным выбором боеприпасов и при условии, что они не будут вести огонь по российской территории.

Район боевых действий между тем посетил президент Украины Владимир Зеленский. Он наградил отличившихся военнослужащих.