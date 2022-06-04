Мир вспоминает события на площади Тяньаньмэнь

4 июня мир вспоминает 33-ю годовщину расстрела мирной демонстрации студентов на площади Тяньаньмэнь в Пекине. В столице Китая в этот день усилены меры безопасности. Власти запрещают любые публичные мероприятия, посвященные этой дате и стремятся стереть те события из коллективной памяти.

В Гонконге, специальном административном районе, который был единственным местом, где допускались памятные церемонии, полиция перекрыла часть парка, где обычно собирались манифестанты.

Людей предупредили, что они рискуют нарушить закон, если соберутся здесь в эту субботу.

Акции протеста в Пекине с призывами к политическим реформам, начались в середине апреля и были насильственно пресечены 4 июня 1989 года. Тогда власти направили на площадь Тяньаньмэнь армию с танками и оружием.

Тридцать три года спустя общее число пропавших без вести или убитых участников демонстраций неизвестно. По некоторым оценкам, погибли сотни людей, а возможно, и тысячи.

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