ХАМАС и ФАТХ в Пекине подписали декларацию о «прекращении разногласий»

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Китайские СМИ сообщают, что представители 14 палестинских движений и группировок, включая ФАТХ и ХАМАС, подписали в Пекине совместную декларацию о «прекращении разногласий» и построении «палестинского единства», по итогам переговоров с главой китайского МИДа Ван И.

Предполагается, что палестинские движения будут работать над формированием правительства национального единства, однако подробностей в Пекине пока не приводят.

Конфликт между движениями ФАТХ и ХАМАС резко обострился в 2007 году, привёл к расколу ПНА и отделению Сектора Газа под контролем ХАМАС от ПНА, управляющей Западным берегом Иордана.