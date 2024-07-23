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Срочная новость. ХАМАС и ФАТХ в Пекине подписали декларацию о «прекращении разногласий»

ХАМАС и ФАТХ в Пекине подписали декларацию о «прекращении разногласий»
Авторское право Andy Wong/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Andy Wong/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews
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ХАМАС и ФАТХ в Пекине подписали декларацию о «прекращении разногласий»

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Китайские СМИ сообщают, что представители 14 палестинских движений и группировок, включая ФАТХ и ХАМАС, подписали в Пекине совместную декларацию о «прекращении разногласий» и построении «палестинского единства», по итогам переговоров с главой китайского МИДа Ван И.

Предполагается, что палестинские движения будут работать над формированием правительства национального единства, однако подробностей в Пекине пока не приводят.

Конфликт между движениями ФАТХ и ХАМАС резко обострился в 2007 году, привёл к расколу ПНА и отделению Сектора Газа под контролем ХАМАС от ПНА, управляющей Западным берегом Иордана.

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