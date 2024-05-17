By Euronews и AP

Под знаком торгового и культурного сотрудничества прошёл второй день государственного визита Владимира Путина в Китай. Президент России прибыл из Пекина, где накануне пообщался с председателем КНР Си Цзиньпином, в Харбин.

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Под знаком торгового и культурного сотрудничества прошёл второй день государственного визита Владимира Путина в Китай. Президент России прибыл из Пекина, где накануне пообщался с председателем КНР Си Цзиньпином, в Харбин. Столица китайской провинции Хэйлунцзян, Харбин когда-то был домом для многих русских эмигрантов и сохранил исторические связи, например, в архитектуре.

В программе Путина значилось посещение китайско-российской выставки. Здесь российский президент встретился с вице-президентом Китая Хань Чжэном и подчеркнул важность российско-китайского сотрудничества в совместной разработке новых технологий. Из-за западных санкций после вторжения РФ в Украину торговый оборот между Москвой и Пекином резко вырос и, по словам Путина, превысил 200 миллиардов долларов в год.

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В ходе второго дня визита Путин также возложил цветы к памятнику павшим советским солдатам в Харбине, которые сражались за Китай против японцев во время второй китайско-японской войны.

Russian President Vladimir Putin, left, and Chinese President Xi Jinping, right, attend an informal meeting in Beijing. Mikhail Metzel/Sputnik

Затем посетил православную церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Харбине и встретится со студентами Харбинского технологического института.

В ходе переговоров с китайскими официальными лицами Путин заявил, что приветствует роль Китая в попытках найти дипломатическое решение этой войны.