EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Второй день госвизита Путина прошёл под знаком торгового и культурного сотрудничества

Президент России Владимир Путин принимает участие в церемонии возложения цветов к памятнику советским воинам, погибшим в боях за освобождение северо-востока Китая
Президент России Владимир Путин принимает участие в церемонии возложения цветов к памятнику советским воинам, погибшим в боях за освобождение северо-востока Китая Авторское право Alexander Ryumin/Sputnik
Авторское право Alexander Ryumin/Sputnik
By Euronews и AP
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied
Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Под знаком торгового и культурного сотрудничества прошёл второй день государственного визита Владимира Путина в Китай. Президент России прибыл из Пекина, где накануне пообщался с председателем КНР Си Цзиньпином, в Харбин.

РЕКЛАМА

Под знаком торгового и культурного сотрудничества прошёл второй день государственного  визита Владимира Путина в Китай. Президент России прибыл из Пекина, где накануне пообщался с председателем КНР Си Цзиньпином, в Харбин. Столица китайской провинции Хэйлунцзян, Харбин когда-то был домом для многих русских эмигрантов и сохранил исторические связи, например, в архитектуре. 

В программе Путина значилось посещение китайско-российской выставки. Здесь российский президент встретился с вице-президентом Китая Хань Чжэном и подчеркнул важность российско-китайского сотрудничества в совместной разработке новых технологий. Из-за западных санкций после вторжения РФ в Украину торговый оборот между Москвой и Пекином резко вырос и, по словам Путина, превысил 200 миллиардов долларов в год.

Наш стратегический альянс в энергетике, ставший несущей опорой всего глобального рынка энергоресурсов, уверен, будет и далее укрепляться. Россия готова и способна бесперебойно и надежно снабжать китайскую экономику, предприятия, города, поселки экологически чистой и доступной энергией, светом и теплом
Владимир Путин
президент России

В ходе второго дня визита Путин также возложил цветы к памятнику павшим советским солдатам в Харбине, которые сражались за Китай против японцев во время второй китайско-японской войны.

Russian President Vladimir Putin, left, and Chinese President Xi Jinping, right, attend an informal meeting in Beijing.
Russian President Vladimir Putin, left, and Chinese President Xi Jinping, right, attend an informal meeting in Beijing.Mikhail Metzel/Sputnik

Затем посетил православную церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Харбине и встретится со студентами Харбинского технологического института.

В ходе переговоров с китайскими официальными лицами Путин заявил, что приветствует роль Китая в попытках найти дипломатическое решение этой войны.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Многополярный мир глазами Путина и Си Цзиньпина

Владимира Путина приветствуют в Пекине

Россия и Китай хотят вместе "защищать международное правосудие"

Дипломатический визит Россия Китай Владимир Путин Си Цзиньпин