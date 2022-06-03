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Текстовая трансляция Euronews | В центре Северодонецка продолжаются бои | 100 дней войны

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Деревня на линии фронта
Деревня на линии фронта   -   Авторское право  Bernat Armangue/AP

Подразделения 150-й мотострелковой дивизии 8 общевойсковой армии РФ понесли значительные потери личного состава, техники и вооружения на Попаснянском направлении, сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

В центре Северодонецка продолжаются бои.

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