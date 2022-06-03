Текстовая трансляция Euronews | В центре Северодонецка продолжаются бои | 100 дней войны

Подразделения 150-й мотострелковой дивизии 8 общевойсковой армии РФ понесли значительные потери личного состава, техники и вооружения на Попаснянском направлении, сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

В центре Северодонецка продолжаются бои.

Минфин США внес в санкционные списки официального представителя МИД РФ Марию Захарову, бизнесмена Алексея Мордашова, музыканта Сергея Ролдугина и нескольких российских министров.

Новый посол США в Украине Бриджит Бринк заявила, что США возобновят работу своего посольства в Киеве в полном составе.