Зеленский подписал закон о мобилизации — без положений о демобилизации

By Euronews

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который ужесточает правила воинского учета и усиливает санкции против "уклонистов". При этом из документа исключили положения о демобилизации и ротации военных на передовой.

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Взрывы прогремели в районе военного аэропорта Джанкоя в аннексированном Крыму в ночь на среду, пишут местные телеграм-каналы. Согласно сообщениям и кадрам с места, на большой площади возник пожар. Подробностей пока нет.

Власти полуострова ограничили движение по автодороге, ведущей из Джанкоя в село Победное.

Между тем российская армия продолжает обстреливать Украину. Накануне удару подверглись жилые районы Херсона и Херсонской области.

"За 700 с лишним дней войны мы уже научились. Срабатывает "сбережение". То есть между двух стен, дверной проем. Соседи говорят, что даже балкон отошел", — рассказывает местная жительница Жанна.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не сможет победить в войне с Москвой, если Вашингтон не возобновит финансовую поддержку. По его словам, Трипольская ТЭС была разрушена потому, что у украинских военных закончились ракеты для ПВО.

Олимпийское перемирие

Тем временем президент Франции Эммануэль Макрон сообщил в разговоре с журналистами, что работает над прекращением огня в Украине и в Газе на время летних Олимпийских игр в Париже. Российская сторона ответила, что не получала официального запроса с таким предложением.

"И президент, и наши военные обращали внимание, что, как правило, киевский режим использует такие идеи и инициативы для попытки перегруппироваться, перевооружиться и так далее, и тому подобное. Это, конечно, существенно осложняет процесс рассмотрения подобных инициатив", — сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Шольц в Китае

В это время канцлер Германии Олаф Шольц завершил трехдневный визит в Китай. По его словам, он попросил китайского лидера Си Цзиньпина оказать давление на Москву и заставить её прекратить войну. Немецкий канцлер также затронул тему экспорта Китаем в Россию товаров двойного назначения.

"Для меня очень важно, чтобы было ясно, что Путин не может просто продолжать эту войну так же, как он ее начал. У этой войны нет повода, нет причины, которая бы ее оправдывала. Для меня также важно, чтобы было ясно, что существует безусловное желание сделать так, чтобы России не поставлялось оружие", — заявил Олаф Шольц.

Закон о мобилизации

А в Украине президент Владимир Зеленский подписал новый закон о мобилизации. Он формально ужесточает правила воинского учета и усиливает санкции против "уклонистов".

При этом во время обсуждения документа основное внимание уделялось положениям о демобилизации уже воюющих солдат и офицеров после 18 или 36 месяцев службы, а также об обязательной ротации военных на передовой. В итоге и то, и то было исключено из финальной версии закона.