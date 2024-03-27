Частное производство украинского оружия растёт

By Euronews

В этом году украинские власти выделили почти полтора миллиарда долларов на закупку и разработку оружия внутри страны, в том числе и на частных заводах

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Украинские солдаты на восточном фронте ждут боеприпасов. Считается, что для нормальной работы артиллериста нужно минимум 100 снарядов в день. Здесь их всего около 20.

Франция вскоре сможет поставить Украине 78 гаубиц Caesar и увеличит поставки их снарядов, чтобы удовлетворить насущные потребности ВСУ в боеприпасах для борьбы с полномасштабным вторжением России. Об этом заявил во вторник французский министр обороны. Париж также поставил цель передать Украине в этом году 80 тыс снарядов для 155-мм орудий.

Чехи стремятся поставить для Украины 800 тыс артиллерийских снарядов. Власти страны ранее заявляли, что первые снаряды должны быть доставлены в Украину не позднее июня.

Но пока их не хватает, и украинцы воюют против намного лучше оснащённой российской армии.

Вадим, солдат:

"Всегда не хватает боеприпасов. У нас это есть, но этого никогда не бывает достаточно. Нам нужно больше".

Украине нужно любое преимущество, которое она может получить, чтобы оттеснить Россию со своей территории. Одним из новых позитивных факторов является ее небольшая, но быстрорастущая оборонная промышленность, в которую правительство вкладывает деньги в надежде, что приток производимого частниками оружия и боеприпасов поможет переломить ситуацию.

В 2024 году украинское правительство заложило в бюджет почти 1,4 млрд долларов на закупку и разработку оружия внутри страны - это в 20 раз больше, чем до полномасштабного вторжения России. Огромная часть украинского оружия сейчас закупается на частных заводах. Они распространяются по всей стране и быстро захватывают отрасль, в которой на протяжении десятилетий доминировали государственные компании.

Как, например, этот частный минометный завод, который открылся на западе Украины в прошлом году и сегодня производит около 20 000 снарядов в месяц.

Анатолий Кузьмин, владелец частного оружейного завода:

"Мы производим боеприпасы для минометов 120, 82 и 60. Мы также пытаемся - вернее, не пытаемся, а уже налаживаем производство двигателей для дронов и боеприпасов для дронов".

Сегодня около 80% оборонной промышленности Украины находится в частных руках. По сравнению с прошлым годом, объем производства миномётных снарядов в Украине увеличился примерно в 40 раз, а производство боекомплектов для артиллерии - почти в 3 раза. Об этом сообщил министр стратегических отраслей Украины Александр Камышин.

Компания "Украинская Броня" производит широкий спектр военной техники. Её генеральный директор Владислав Бельбас говорит:

"Мы очень активно работаем над увеличением объемов производства. Мы общаемся с клиентами ежедневно, поэтому мы понимаем влияние, которое это оборудование оказывает на ход боя, на ход войны".

Одна из проблем - нехватка рабочих: многие из них мобилизованы. Украинцы считают, что Европа должна восполнить этот пробел поставками, если не хочет, чтобы война коснулась и её.

Владимир, командир взвода:

"Если поставки артиллерии продолжатся такими темпами, то другим придется готовиться к войне. Другим, как и нам, придется строить окопы, а парни будут погибать на войне".