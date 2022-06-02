Текстовая трансляция Euronews | США передают Украине ракетные системы залпового огня | 99 дней войны

Российские войска на Бахмутском направлении ведут штурмовые действия в Камышевахе, где частично продвигаются вперед. С территории РФ обстреляны из минометов населенные пункты Середина-Буда, Прогресс Сумской области и Леоновка Черниговской области. Чтобы оправдать разрушение гражданских объектов, Россия осуществляет "информационные вбросы о якобы расположении военных подразделений Украины в школах, больницах и детских садах", сообщили в Генштабе ВСУ.

В новый пакет помощи США Украине войдут ракетные системы залпового огня, сообщил государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен. CША также планируют продать Украине усовершенствованные боевые беспилотники.

Лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов выставил свою медаль на аукцион в пользу детей, пострадавших в ходе войны в Украине. Торги состоятся 20 июня в Нью-Йорке.

Сборная Украины по футболу пробилась в финал плей-офф, где поборется за выход на Чемпионат мира. Украинские футболисты накануне победили сборную Шотландии со счётом 3:1 в Глазго.