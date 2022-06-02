Текстовая трансляция Euronews | США передают Украине ракетные системы залпового огня | 99 дней войны

Текстовая трансляция Euronews | США передают Украине ракетные системы залпового огня | 99 дней войныКомментарии
Российские войска на Бахмутском направлении ведут штурмовые действия в Камышевахе, где частично продвигаются вперед. С территории РФ обстреляны из минометов населенные пункты Середина-Буда, Прогресс Сумской области и Леоновка Черниговской области. Чтобы оправдать разрушение гражданских объектов, Россия осуществляет "информационные вбросы о якобы расположении военных подразделений Украины в школах, больницах и детских садах", сообщили в Генштабе ВСУ.
В новый пакет помощи США Украине войдут ракетные системы залпового огня, сообщил государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен. CША также планируют продать Украине усовершенствованные боевые беспилотники.
Лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов выставил свою медаль на аукцион в пользу детей, пострадавших в ходе войны в Украине. Торги состоятся 20 июня в Нью-Йорке.
Сборная Украины по футболу пробилась в финал плей-офф, где поборется за выход на Чемпионат мира. Украинские футболисты накануне победили сборную Шотландии со счётом 3:1 в Глазго.
США передадут Украине четыре РСЗО HIMARS и четыре вертолета Ми-17. В новый пакет военной помощи Киеву также вошли 1000 ПТРК Javelin, 6000 единиц другого противотанкового вооружения, 15 000 снарядов для артиллерийских орудий калибром 155 мм, 15 армейских боевых автомобилей, различные радары и запчасти.
Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что Украина заверила США, что не будет использовать западные вооружения для атаки объектов, находящихся на территории РФ, добавив, что Вашингтон "доверяет этим заявлениям".
Стоимость нового пакета американской помощи Украине оценивается в $700 млн.