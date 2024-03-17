"Выборы" в оккупированном Мариуполе

By Euronews

В оккупированном Россией Мариуполе "выборы" начались ещё 10 марта. Назначенные Москвой власти проводили так называемое "пятидневное досрочное голосование". Украина расценивает организованные РФ "выборы" незаконными и фиктивными.

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Мариуполь - один из оккупированных Россией украинских городов, где 15-17 марта проходят так называемые "выборы президента РФ".

Киев называет их "незаконными" и "недействительными", Европейский союз, США и другие страны осудили решение Москвы провести "голосование" в захваченных областях Украины.

В Мариуполе, как и в других оккупированных населенных пунктах, проводились "досрочные выборы": к домам избирателей привозили "мобильные урны". Оккупационные власти утверждают, что это необходимо из соображений безопасности. В Киеве же подобные действия расценили как попытку искусственно поднять явку и запугать людей, поскольку "мобильные урны" доставлялись в сопровождении вооруженных военных.

Мариуполь был почти полностью разрушен во время российской осады и тяжелых боев в 2022 году. Оккупационные власти утверждают, что активно восстанавливают город, демонстрируя обновленные фасады жилых домов, поврежденных в результате обстрелов.

Здание драмтеатра в Мариуполе после бомбардировки AP

16 марта исполнилось два года со дня российской бомбардировки городского драматического театра, в котором укрывались от боевых действий жители города.

Точное число погибших до сих пор неизвестно.

Москва отрицает свою причастность, заявляя, что здание было взорвано изнутри.

В конце 2022 года начался демонтаж поврежденной части театра, решено было сохранить лишь фасад. В Киеве это расценили как попытку скрыть доказательства военного преступления, совершенного российскими военными.

В июле 2022 года международная правозащитная организация Amnesty International провела расследование случившегося в Мариуполе и пришла к выводу, что смертоносный удар по драмтеатру в украинском Мариуполе — очевидное военное преступление российских войск.