Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле 40 на 44

Euronews

40 российских солдат и 44 украинских военнослужащих и гражданских вернулись домой в рамках обмена пленными, согласованного двумя враждующими странами.

Кадры встречи солдат на территории Украины опубликовал начальник штаба президента Андрей Ермак. Среди освобожденных защитники "Азовстали" и Мариуполя, а также воевавшие на юге и востоке страны.

Аналогичное видео, но уже с прибывшими домой российскими военными опубликовало Минобороны России.

По словам российского омбудсмена Татьяны Москальковой, изначально планировалось передать пленных по формуле 40 на 40, однако еще четырех тяжелораненных украинских военнослужащих Москва решила передать, "руководствуясь принципом гуманности".

Обмен пленными между странами проводится регулярно, последний из них прошел на Пасху, тогда на Украину вернулись 130 военнослужащих. Россия официально об обмене не сообщала.