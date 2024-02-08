HRW: отчёт о военных преступлениях России в Мариуполе

By Euronews

Новый доклад HRW осуждает необоснованные нападения России на Мариуполь и называет ответственных за блокаду горда и гибель тысяч людей

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Human Rights Watch сообщает о очевидных военных преступлениях при блокаде Мариуполя и требует правосудия. В своём докладе международная правозащитная организация осуждает российскую осаду города в период с февраля по март 2022 года, в результате которой тысячи мирных жителей были убиты и ранены. В документе говорится, что многие нападения были необоснованными, и в результате сотни тысяч людей на несколько недель оказались в ловушке без самого необходимого.

Волонтер Михаил Пурышев рассказывает:

"Самая большая проблема была, наверное, не с едой и отоплением, а с лекарствами. И люди просто умирали, потому что их не было. Больше всего пострадали пожилые люди и дети".

Денис Шевцов - бывший житель Мариуполя:

"Итак, мы остались без газа, без воды, без света. Мы абсолютно изолированы от цивилизации. Ни интернета, ни новостей. Ничего".

Human Rights Watch и украинская неправительственная организация Truth Hounds задокументировали 14 нападений, в результате которых были повреждены или разрушены 18 зданий, убиты и ранены мирные жители. Нападениям подверглись две больницы, драмтеатр, где укрывались гражданские лица, склад продовольствия, пункт раздачи гуманитарной помощи, супермаркет и жилые дома, служившие убежищами.

Джерри Симпсон, замдиректора по кризисам и конфликтам Human Rights Watch:

"Наш анализ привел нас к выводу, что международные организации и правительства, приверженные правосудию, должны расследовать и надлежащим образом привлечь к ответственности десять человек, которых мы называем, включая президента Путина, и, возможно, других командиров, которые, по всей видимости, связаны с военными преступлениями в Мариуполе".

В основе доклада - 240 интервью Human Rights Watch и Truth Hounds с преимущественно переселенцами из Мариуполя, а также анализ более 850 фотографий и видео, документов и десятков спутниковых изображений.