Текстовая трансляция Euronews | Успехи ВСУ в Харьковской и Херсонской областях | 98-й день войны

Новый посол Соединенных Штатов Америки в Украине Бриджит Бринк, которая в понедельник прибыла в Киев, посетила аэродром в Гостомеле.

"Моя первая поездка за пределы Киева была на аэродром Гостомель, где украинские защитники сражались и выиграли одно из первых крупных сражений в войне. Мои мысли - в Донбассе, где сейчас идет решающая битва", - написала Бринк в Твиттере.

My first trip outside Kyiv was to Hostomel air field, where Ukrainian soldiers fought and won one of the first major battles in the war. My thoughts are in the Donbas, where the fight is critical right now. pic.twitter.com/7Povj2k1a2