Текстовая трансляция Euronews | Успехи ВСУ в Харьковской и Херсонской областях | 98-й день войны

Текстовая трансляция Euronews | Успехи ВСУ в Харьковской и Херсонской областях | 98-й день войныКомментарии
Президент Украины Владимир Зеленский отметил успехи Вооруженных сил Украины в Харьковской и Херсонской областях.
Концентрация Москвы на захвате Донбасса создает уязвимые места для РФ в Херсонской области, где идет контрнаступление украинских сил, полагают эксперты американского Института изучения войны.
С 24 февраля в результате российского вторжения в Украину погибли 4113 мирных жителей, 4916 были ранены, сообщили в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека.
Более 23 тысяч украинцев получили разрешение на въезд в США в рамках новой программы администрации президента Джо Байдена для беженцев. По данным телеканала CNN, 6 тысяч уже прибыли в страну.
Президент Украины высказался о потерях в ходе боевых действий в стране: "Каждый день на фронте погибают 60-100 украинских военных, еще 500 – получают ранения. Так мы держим свои оборонительные рубежи".
США передадут Украине ракетные системы дальнего радиуса действия, пишет he Guardian со ссылкой на источники в американской администрации. Отмечается, что Киеву будут поставлены реактивные системы залпового огня HIMARS, которые позволят ВСУ поражать цели на расстоянии до 80 километров.
Himars: what are the advanced rockets US is sending Ukraine? https://t.co/NQFAKPDUPF— The Guardian (@guardian) June 1, 2022
Российская армия контролирует большую часть Северодонецка, сообщил в Телеграме глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай.
"Российские войска контролируют большую часть города, к сожалению. Но опасения того, что где-то будут окружены наши военные, напрасны. Мы постоянно общаемся. Есть возможность маневрировать. Поэтому военные сейчас спокойно держат оборону на занимаемых позициях", - написал Гайдай.
По информации главы обладминистрации, в Северодонецке повреждено 90% жилого фонда, 60% зданий не подлежат восстановлению. Инфраструктура разрушена. Из-за боевых действий в городе нет возможности подвозить гуманитарные грузы и эвакуировать людей.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что целью руководства страны остается "полное восстановление территориальной целостности государства".
Украинский лидер отметил успехи ВСУ в Херсонской и Харьковской областях.
"На Херсонском направлении имеем определенные успехи, как и продвижение на Харьковщине. Вооруженные силы Украины сдерживают давление оккупантов в Запорожской области, ключевое направление – Гуляйполе и Орехово", - сказал Зеленский.
При этом он признал, что "ситуация на Донбасском направлении очень сложна".
Конечно, каждому в Украине хочется, чтобы все наши территории, все наши люди были освобождены уже сегодня, как можно скорее. Полное восстановление территориальной целостности нашего государства – это наша цель.
Иностранцы, принимавшие участие в боевых действиях в Донбассе на стороне Украины, в том числе британцы Шон Пиннер и Эндрю Хилл, а также марокканец Саадун Брагим, не подлежат обмену, заявила председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина.
"Они действовали здесь не как военнослужащие, соблюдая международные конвенции. поэтому ни о
каком обмене не может идти речи", - цитирует Шишкину ТАСС.
Она также полностью исключила возможность обмена бойцов батальона "Азов".
Российская армия сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Донецком направлении, обстреливая позиции украинских войск вдоль линии столкновения, говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
На Северодонецком направлении Россия ведет штурмовые действия в северных, южных и восточных районах города Северодонецк, закрепляется в центре города.
На Славянском направлении произведена перегруппировку войск. В результате потерь в районе Довгенького РФ отвела отдельные подразделения на восстановление в город Изюм.
На Бахмутском направлении российская армия пытается вытеснить подразделения украинских войск с занимаемых позиций в районах Белогоровки и Врубовки. Применяется штурмовая и армейская авиация в районах населенных пунктов Камышеваха, Берестово и Нирково.
В акваториях Черного и Азовского морей корабли черноморского флота РФ продолжают выполнять задачи по изоляции района боевых действий и блокаду судоходства, сообщили в Генштабе ВСУ.
Новый посол Соединенных Штатов Америки в Украине Бриджит Бринк, которая в понедельник прибыла в Киев, посетила аэродром в Гостомеле.
"Моя первая поездка за пределы Киева была на аэродром Гостомель, где украинские защитники сражались и выиграли одно из первых крупных сражений в войне. Мои мысли - в Донбассе, где сейчас идет решающая битва", - написала Бринк в Твиттере.
My first trip outside Kyiv was to Hostomel air field, where Ukrainian soldiers fought and won one of the first major battles in the war. My thoughts are in the Donbas, where the fight is critical right now. pic.twitter.com/7Povj2k1a2— Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) May 31, 2022