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Текстовая трансляция Euronews | Успехи ВСУ в Харьковской и Херсонской областях | 98-й день войны

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Славянск. Жители города несут воду в укрытия мимо здания, пострадавшего от ракетного удара
Славянск. Жители города несут воду в укрытия мимо здания, пострадавшего от ракетного удара   -   Авторское право  Francisco Seco/AP

Президент Украины Владимир Зеленский отметил успехи Вооруженных сил Украины в Харьковской и Херсонской областях.

Концентрация Москвы на захвате Донбасса создает уязвимые места для РФ в Херсонской области, где идет контрнаступление украинских сил, полагают эксперты американского Института изучения войны.

С 24 февраля в результате российского вторжения в Украину погибли 4113 мирных жителей, 4916 были ранены, сообщили в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека.

Более 23 тысяч украинцев получили разрешение на въезд в США в рамках новой программы администрации президента Джо Байдена для беженцев. По данным телеканала CNN, 6 тысяч уже прибыли в страну.

Президент Украины высказался о потерях в ходе боевых действий в стране: "Каждый день на фронте погибают 60-100 украинских военных, еще 500 – получают ранения. Так мы держим свои оборонительные рубежи".

08:10

США передадут Украине ракетные системы дальнего радиуса действия, пишет he Guardian со ссылкой на источники в американской администрации. Отмечается, что Киеву будут поставлены реактивные системы залпового огня HIMARS, которые позволят ВСУ поражать цели на расстоянии до 80 километров. 

07:51

Российская армия контролирует большую часть Северодонецка, сообщил в Телеграме глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай.

"Российские войска контролируют большую часть города, к сожалению. Но опасения того, что где-то будут окружены наши военные, напрасны. Мы постоянно общаемся. Есть возможность маневрировать. Поэтому военные сейчас спокойно держат оборону на занимаемых позициях", - написал Гайдай.

По информации главы обладминистрации, в Северодонецке повреждено 90% жилого фонда, 60% зданий не подлежат восстановлению. Инфраструктура разрушена. Из-за боевых действий в городе нет возможности подвозить гуманитарные грузы и эвакуировать людей.

07:40

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что целью руководства страны остается "полное восстановление территориальной целостности государства".

Украинский лидер отметил успехи ВСУ в Херсонской и Харьковской областях.

"На Херсонском направлении имеем определенные успехи, как и продвижение на Харьковщине. Вооруженные силы Украины сдерживают давление оккупантов в Запорожской области, ключевое направление – Гуляйполе и Орехово", - сказал Зеленский.

При этом он признал, что "ситуация на Донбасском направлении очень сложна".

Конечно, каждому в Украине хочется, чтобы все наши территории, все наши люди были освобождены уже сегодня, как можно скорее. Полное восстановление территориальной целостности нашего государства – это наша цель.

07:26

Иностранцы, принимавшие участие в боевых действиях в Донбассе на стороне Украины, в том числе британцы Шон Пиннер и Эндрю Хилл, а также марокканец Саадун Брагим, не подлежат обмену, заявила председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина.

"Они действовали здесь не как военнослужащие, соблюдая международные конвенции.  поэтому ни о 
каком обмене не может идти речи", - цитирует Шишкину ТАСС.

Она также полностью исключила возможность обмена бойцов батальона "Азов".

07:03

Российская армия сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Донецком направлении, обстреливая позиции украинских войск вдоль линии столкновения, говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

На Северодонецком направлении Россия ведет штурмовые действия в северных, южных и восточных районах города Северодонецк, закрепляется в центре города.

На Славянском направлении произведена перегруппировку войск. В результате потерь в районе Довгенького РФ отвела отдельные подразделения на восстановление в город Изюм.

На Бахмутском направлении российская армия пытается вытеснить подразделения украинских войск с занимаемых позиций в районах Белогоровки и Врубовки. Применяется штурмовая и армейская авиация в районах населенных пунктов Камышеваха, Берестово и Нирково.

В акваториях Черного и Азовского морей корабли черноморского флота РФ продолжают выполнять задачи по изоляции района боевых действий и блокаду судоходства, сообщили в Генштабе ВСУ.

06:49

Новый посол Соединенных Штатов Америки в Украине Бриджит Бринк, которая в понедельник прибыла в Киев, посетила аэродром в Гостомеле.

"Моя первая поездка за пределы Киева была на аэродром Гостомель, где украинские защитники сражались и выиграли одно из первых крупных сражений в войне. Мои мысли - в Донбассе, где сейчас идет решающая битва", - написала Бринк в Твиттере.