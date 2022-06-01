Текстовая трансляция Euronews | Успехи ВСУ в Харьковской и Херсонской областях | 98-й день войны

Президент Украины Владимир Зеленский отметил успехи Вооруженных сил Украины в Харьковской и Херсонской областях.

Концентрация Москвы на захвате Донбасса создает уязвимые места для РФ в Херсонской области, где идет контрнаступление украинских сил, полагают эксперты американского Института изучения войны.

С 24 февраля в результате российского вторжения в Украину погибли 4113 мирных жителей, 4916 были ранены, сообщили в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека.

Более 23 тысяч украинцев получили разрешение на въезд в США в рамках новой программы администрации президента Джо Байдена для беженцев. По данным телеканала CNN, 6 тысяч уже прибыли в страну.

Президент Украины высказался о потерях в ходе боевых действий в стране: "Каждый день на фронте погибают 60-100 украинских военных, еще 500 – получают ранения. Так мы держим свои оборонительные рубежи".