Текстовая трансляция Euronews | Битва за Донбасс продолжается | 97-й день войны

Участники внеочередного саммита ЕС призвали Совет Евросоюза безотлагательно принять шестой пакет санкций против России, включая частичное эмбарго на поставки российской нефти в страны Европейского союза. Кроме того Евросоюз отключит Сбербанк РФ от системы SWIFT и введет запрет на страхование российских морских судов.

Правительство Японии поддержало решение стран ЕС о введении частичного эмбарго на импорт российской нефти.

Российская армия штурмует населенные пункты Украины на двух направлениях - Северодонецком и Бахмутском, сообщает Генштаб ВСУ. Россияне вышли на окраины Северодонецка и закрепляются в Лимане.

Роман Абрамович завершил продажу футбольного клуба "Челси" и связанных с ним компаний группе инвесторов во главе с Тоддом Боэли. Клуб официально перешел под контроль консорциума, сообщили в "Челси".

В Луганской области в понедельник погиб журналист французского телеканала BFMTV Фредерик Леклерк Имхофф, который готовил репортаж об эвакуации.