Текстовая трансляция Euronews | Битва за Донбасс продолжается | 97-й день войны

"Сегодня вечером Евросоюз согласовал шестой пакет санкций. Он позволит ввести запрет на импорт нефти из России. Санкции затронут 75% импорта российской нефти. А к концу года под запрет попадет 90% российской нефти, импортируемой в Европу", - подвел итоги первого дня внеочередного саммита ЕС в Брюсселе глава Евросовета Шарль Мишель в Твиттере.

Tonight #EUCO agreed a sixth package of sanctions.



It will allow a ban on oil imports from #Russia.



The sanctions will immediately impact 75% of Russian oil imports. And by the end of the year, 90% of the Russian oil imported in Europe will be banned. pic.twitter.com/uVoVI519v8