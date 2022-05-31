Текстовая трансляция Euronews | Битва за Донбасс продолжается | 97-й день войны

Текстовая трансляция Euronews | Битва за Донбасс продолжается | 97-й день войныКомментарии
Участники внеочередного саммита ЕС призвали Совет Евросоюза безотлагательно принять шестой пакет санкций против России, включая частичное эмбарго на поставки российской нефти в страны Европейского союза. Кроме того Евросоюз отключит Сбербанк РФ от системы SWIFT и введет запрет на страхование российских морских судов.
Правительство Японии поддержало решение стран ЕС о введении частичного эмбарго на импорт российской нефти.
Российская армия штурмует населенные пункты Украины на двух направлениях - Северодонецком и Бахмутском, сообщает Генштаб ВСУ. Россияне вышли на окраины Северодонецка и закрепляются в Лимане.
Роман Абрамович завершил продажу футбольного клуба "Челси" и связанных с ним компаний группе инвесторов во главе с Тоддом Боэли. Клуб официально перешел под контроль консорциума, сообщили в "Челси".
В Луганской области в понедельник погиб журналист французского телеканала BFMTV Фредерик Леклерк Имхофф, который готовил репортаж об эвакуации.
"Газпром" подтвердил полную остановку поставок газа нидерландской GasTerra из-за неоплаты в рублях.
"По состоянию на конец рабочего дня 30 мая "Газпром экспорт" не получил платеж за поставки газа в апреле от компании GasTerra B.V. в соответствии с указом президента РФ №172 от 31.03.2022 г.", - говорится в сообщении концерна.
В нидерландской компании объяснили, что не намерены платить за газ в рублях из-за "финансовых и операционных рисков, связанных с требуемым способом оплаты".
Не менее трех человек погибли, шестеро ранены в результате ракетного удара армии РФ по Славянску. Пострадала школа и несколько многоэтажек, сообщил глава Донецкой областной администрации Павел Кириленко.
По данным Кириленко, с начала российского вторжения в Украину в результате обстрелов и бомбардировок в Донецкой области погибли 450 мирных жителей, 1185 получили ранения. Точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе неизвестно, пишет глава обладминистрации в соцсетях.
Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил, что с занятых российской армией территорий области эвакуировано более 1500 человек.
Строители и специалисты начали масштабное восстановление территорий Луганской и Донецкой народных республик, сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
"Сегодня уже приезжают сотни строителей, которые восстанавливают мосты, строят дороги, делаются сейчас сметы на восстановление социальной сферы, где разрушены школы, садики, больницы. Уже несколько тысяч строителей работает на территории ЛНР и ДНР", - цитирует Водолацского ТАСС.
Новый посол США в Украине Бриджит Бринк вручила верительные грамоты в украинском Министерстве иностранных дел и приступила к работе.
"Для меня большая честь присоединиться к нашей фантастической команде в @USEmbKyiv", - написала Бринк в Твиттере.
🇺🇸 Honored to join our fantastic team at @USEmbKyiv as we stand with Ukraine.— Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) May 30, 2022
🇺🇦 Маю за честь приєднатися до нашої фантастичної команди @USEmbKyiv заради підтримки України. pic.twitter.com/VrZnKHIq44
Сбербанк работает в штатном режиме, отключение от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT не меняет текущую ситуацию в международных расчетах, сообщили в пресс-службе банка.
"Сбербанк работает в штатном режиме. Основные ограничения уже действуют. Отключение от SWIFT не меняет текущую ситуацию в международных расчетах. Внутрироссийские операции не зависят от SWIFT и будут проводиться банком в стандартном режиме", - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы.
Накануне ЕС согласовал шестой пакет санкций против России, в который входят, в частности, частичное эмбарго на импорт российской нефти и отключение Сбербанка от международной межбанковской системы SWIFT.
"Сегодня вечером Евросоюз согласовал шестой пакет санкций. Он позволит ввести запрет на импорт нефти из России. Санкции затронут 75% импорта российской нефти. А к концу года под запрет попадет 90% российской нефти, импортируемой в Европу", - подвел итоги первого дня внеочередного саммита ЕС в Брюсселе глава Евросовета Шарль Мишель в Твиттере.
Tonight #EUCO agreed a sixth package of sanctions.— Charles Michel (@eucopresident) May 30, 2022
It will allow a ban on oil imports from #Russia.
The sanctions will immediately impact 75% of Russian oil imports. And by the end of the year, 90% of the Russian oil imported in Europe will be banned. pic.twitter.com/uVoVI519v8
"Роман Абрамович завершил продажу футбольного клуба "Челси" и связанных с ним компаний группе инвесторов во главе с Тоддом Боэли и компанией Clearlake Capital", - говорится в заявлении на сайте клуба.
Через три месяца после объявления о выставлении "Челси" на продажу, футбольный клуб официально перешел под контроль консорциума инвесторов.
Советник президента Украины Михаил Подоляк заявил, что переговоры с Россией продолжаются только по гуманитарным вопросам. Подоляк уточнил, что сейчас переговоры продолжаются по обмену пленными и эвакуации людей.
Армия РФ проводит штурмовые действия на Северодонецком и Бахмутском направлениях, а также готовит наступление на Лиманском, говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
"На Лиманском направлении враг осуществляет перегруппировку и подготовку к наступлению. Пытался провести разведку маршрутов дальнейшего продвижения в районе населенного пункта Лиман, понес потери, отошел", - сообщили в Генштабе.
На Северодонецком направлении Россия ведет штурмовые действия в районах Северодонецка и Тошковки.