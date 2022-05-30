"Газпром" отключает от трубы Нидерланды

"Газпром" объявил о прекращении экспорта голубого топлива в Нидерланды с 31 мая из-за отказа местной энергетической компании GasTerra переходить на оплату в рублях.

В коммюнике нидерландского оператора говорится, что проведение платежей в российской валюте было бы сопряжено с риском нарушения европейский санкций.

До истечения контракта в октябре голландцы рассчитывали на поставки около 2 миллиардов кубометров газа.

Список стран, которым перекрыл кран российский концерн (Польша, Болгария, Финляндия и теперь Нидерланды) может также пополниться Данией. Крайний срок оплаты в рублях истекает во вторник, и правление газовой компании Ørsted уже дало понять, что не планирует платить по схеме, предложенной Москвой. В настоящее время на контракт с "Газпромом" приходится большая часть потребления газа в Дании. Но в Копенгагене заявляют, что страна связана с европейским газовым рынком.

В Амстердаме также уверяют, что уже закупились у других поставщиков.

Министр климата и энергетики Нидерландов Роб Йеттен заявил в "Твиттере", что решение российского газового гиганта никак не отразится на снабжении домохозяйств в стране.

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