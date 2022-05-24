Газовые проекты по снижению зависимости от поставок из РФ

Испания продвигает свои возможности для снижения энергетической зависимости Евросоюза от России. Премьер-министр Педро Санчес выразил уверенность, что Испания и в целом южная Европа могут дать ответ на такую зависимость.

На территории Испании расположены самые большие в Европе мощности для регазификации сжиженного природного газа, а на Пиренейском полуострове находится около половины хранилищ СПГ

"Совместно шесть заводов в Испании могут обрабатывать 40% всеобщего объема материковой Европы. Наличие такой инфраструктуры в система газоснабжения предоставляет гибкость и укрепляет цепочку поставок по сравнению с системами в других европейских странах, которые полностью зависят от физической инфраструктуры, например газопроводов", -- говорит инфраструктурный директор Enagas Клаудио Родригес.

Но в Испании, а также в Португлии, не хватает газовых соединений с европейской сетью и сложившийся кризис показал, что ЕС, несмотря на единый рынок, сталкивается со значительными внутренними трудностями в системе распределения энергии.

Эксперты также отмечают, что налаживание отношений с другими поставщиками будет важной задачей

Об этом говорит аналитик ESADE Business School Мэри Вандендрейше: "Это приведет к изменениям в отношениях с определенными странами. Некоторые экспортеры ископаемых источников энергии выиграют в таких отношениях. Важно, как как мы будем соединять усилия в этом вопросе, как страны ЕС будут вести совместную работу с новыми поставщиками".

Испания в значительной степени (не менее чем на 30%) зависит от поставок газа из Алжира, власти которого в конце апреля пригрозили разрывом контракта и-за намерений Мадрида экспортировать реверсом алжирский газ в Марокко. А в прошлом году газовый конфликт испанским властям пришлось урегулировать дипломатическим путем.