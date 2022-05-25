СПГ для ЕС - жидкая альтернатива российскому газу

Евросоюз сделал ставку на сжиженный природный газ в качестве замены "естественному" газу, который он в настоящее время покупает у своего основного поставщика, России. Выполняя амбициозные планы по укреплению энергетической независимости и лишению Кремля средств на войну в Украине, ЕС наращивает закупки СПГ у других партнёров.

Недавняя сделка с Соединёнными Штатами обеспечит дополнительные 15 млрд кубометров СПГ к концу года с перспективой увеличения ежегодных поставок до 50 млрд кубометров до 2030 года.

Что делает СПГ таким привлекательным для ЕС?

Природный газ охлаждается до -162ºC. В жидком состоянии его объём становится примерно в 600 раз меньше. Это облегчает транспортировку СПГ в регионы, сильно зависящие от импорта, такие как ЕС, который получает из-за рубежа около 90% своего газа.

СПГ-танкеры выгружаются в портах, оборудованных специализированными терминалами, где жидкость нагревается и возвращается в исходное газообразное состояние. Оттуда газ транспортируется по трубопроводам на электростанции, фабрики и в дома.

Важно отметить, что СПГ производится различными поставщиками по всему миру, включая США, Катар, Египет, Израиль, Нигерию и Австралию. Это дают возможность Евросоюзу диверсифицировать свои цепочки поставок, избегая при этом новых зависимостей.

С другой стороны, спрос на СПГ чрезвычайно высок: операторы работают на максимальной мощности, а богатые страны соперничают за танкеры. Цены неуклонно росли в последние месяцы и, как ожидается, останутся высокими до тех пор, пока будут продолжаться вызванные войной экономические неурядицы.

Стремясь предотвратить конкуренцию между странами-членами ЕС, Брюссель предложила совместные закупки газа, подобные закупкам вакцин против COVID-19.

Крупным недостатком является то, что существующая инфраструктура СПГ сильно сконцентрирована в прибрежных государствах Западной Европы. Это оставляет страны Центра и Востока, не имеющие выхода к морю, в основном отключенными от сети, что продлевает их зависимость от российских трубопроводов.

Еще более тревожным является то, что СПГ является загрязняющим окружающую среду ископаемым топливом, которое способствует изменению климата. Стремление ЕС увеличить импорт подверглось широкой критике со стороны экологических организаций, которые утверждают, что эта стратегия противоречит духу Европейской зелёной сделки и обязательствам, принятым в рамках Парижского соглашения.

«Стремление заменить один источник грязного топлива другим продолжает финансировать порчу окружающей среды и нарушения прав человека, а также продлевает использование ископаемого газа на десятилетия вперед», — сказала Сильвия Пасторелли из организации Greenpeace EU.

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