Нехватка газа принуждает европейцев к аскетизму

Евросоюз пытается сократить потребление энергии и цены на неё, которые взлетели, в частности, из-за войны в Украине. Брюссель намерен привлечь к этому общество.

Тим Макфи, пресс-секретарь Еврокомиссии по вопросам энергии:

«Каждый знает, что нужно делать в своей повседневной жизни, на что обращать внимание, например, выключать ненужный свет. Когда мы готовим еду, нужно накрывать кастрюли крышками. Казалось бы, всё это бытовые мелочи, но если их будут делать 440 миллионов европейцев, то результат будет накапливаться и производить значительный эффект».

Еврокомиссия хочет закрепить привычки граждан экономить: ездить на работу общественным транспортом и велосипедом, ходить пешком или, по возможности, работать из дома.

Острота проблемы усилилась, когда Россия прекратила или сократила поставки газа в 12 стран ЕС.

Брюссель советует вести более аскетичный образ жизни:

Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии:

«Если мы в целом по Евросоюзу снизим всего на два градуса температуру отопления, которое иногда у нас работает днём и ночью, или поднимем кондиционирование воздуха на два градуса, то мы сможем сэкономить количество газа, равное поставкам через «Северный поток-1».

Через этот трубопровод в 2021 году было прокачано 60 млрд кубометров газа. Это более трети газа, поставленного в ЕС из России.

Посмотрите видеорепортаж на эту тему.