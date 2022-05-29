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Украина

Киев рассчитывает на скорейшие поставки вооружений от союзников

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Бахмут, Украина
Бахмут, Украина   -   Авторское право  AP Photo/Francisco Seco

Удары российской артиллерии и авиации угрожают переломить ход войны на востоке Украины, считают эксперты. В Киеве повторили просьбу о поставках современных реактивных систем залпового огня большой дальности американского производства, чтобы остановить продвижение России в Луганской и Донецкой областях. СМИ со ссылкой на официальные лица США сообщают, что вопрос активно рассматриваются, и решение будет принято в ближайшие дни.

Украинский лидер Владимир Зеленский в ночном видеообращении заявил:

"Мы ежедневно работаем над укреплением нашей обороны, это прежде всего поставки вооружений, и с каждым днем приближаемся к тому, что наша армия будет превосходить противника по технической оснащенности и силе. Конечно, очень много зависит от наших партнеров, от их готовности предоставить Украине все необходимое для защиты свободы и в связи с этим я ожидаю хороших новостей уже на следующей неделе".

Война изменила количество посевных площадей в Украине. Работы не возобновляются либо из-за боевых действий в сельской местности, либо из-за того, что поля усеяны неразорвавшимися артиллерийскими снарядами. Однако посевная идет там, где это возможно.

Украина один из крупнейших в мире экспортеров пшеницы, кукурузы и подсолнечного масла. Российские военные продолжают блокаду портов, усиливая международные опасения по поводу глобального продовольственного кризиса.На подходах к гаваням остаются мины.

Несмотря на это, в минувшую пятницу судно благотворительной организации Open Arms с 24 тоннами груза пришвартовалось Измаильском порту. Доставленное продовольствие поможет несколько смягчить ситуацию в которой оказалась Одесская область.

В субботу оккупированный Россией порт Мариуполя возобновил работу после того, как военные силы заявили, что процесс разминирования там завершен. Первое российское судно зашло в порт и начало погрузку металла. В Киеве назвали это мародерством.