Текстовая трансляция Euronews | В Северодонецке похоронили 1500 человек с начала войны – мэр

Аналитики американского Института по изучению войны (ISW) утверждают, что Россия добилась устойчивых успехов, постепенно захватывая новые территории в тяжёлых боях на востоке Украины, хотя украинская оборона в целом остаётся эффективной, а российская наступательная операция – медленной.

В ISW заявляют, что в ближайшие дни, вероятно, осуществятся попытки полностью окружить города Северодонецк и Лисичанск. Продолжается наступление к югу и западу от Попасной в направлении Бахмута, тем не менее ожидается, что продвижение будет замедляться по мере приближения к городу.

Сообщается также о российских планах по формированию "третьей линии обороны" в захваченных южных областях Украины, чтобы обеспечить долгосрочный контроль над занятыми регионами и подготовиться к отражению вероятных контратак ВСУ.

#Russian forces have made steady, incremental gains in heavy fighting in eastern #Ukraine in the past several days, though Ukrainian defenses remain effective overall.



