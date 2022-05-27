Текстовая трансляция Euronews | В Северодонецке похоронили 1500 человек с начала войны – мэр

Текстовая трансляция Euronews | В Северодонецке похоронили 1500 человек с начала войны – мэрКомментарии
В ходе телефонного разговора с премьер-министром Италии Марио Драги Владимир Путин заявил, что Россия готова "внести свой весомый вклад в преодоление продовольственного кризиса за счёт экспорта зерна и удобрений" при условии отмены западных санкций. Об этом говорится в коммюнике Кремля.
Официальный представитель Пентагона Джон Кирби отметил, что у США нет планов использовать военную силу для высвобождения украинского зерна. Чиновник подчеркнул, что Вашингтон намерен решить эту проблему через переговоры с международными партнёрами и союзниками.
Находясь с визитом в Сараево, глава британской дипломатии Лиз Трасс обвинила Владимира Путина в попытках "держать мир в заложниках", добавив, что любое санкционное послабление сделает российского президента сильнее – Reuters.
По сообщению главы Харьковской областной администрации Олега Синегубова, в ходе бомбардировок погибли 9 харьковчан, в том числе 5-месячный ребёнок и его отец, 19 человек получили ранения. Авиаудару подвергся жилой район Павлово Поле. Мэр города Игорь Терехов призвал местных жителей укрываться в подвалах, погребах и на станциях метро.
В соседней Луганской области за последние сутки погибли 7 гражданских лиц – глава региона Сергей Гайдай.
Губернатор Белгородской области сообщил о смерти женщины от полученных ранений в результате обстрелов российского села Журавлёвка.
По информации канала CNN, на следующей неделе Белый дом может объявить о поставках реактивных систем залпового огня (РСЗО) Украине.
Российский МИД объявил о высылке 5 хорватских дипломатов в ответ на объявление персонами нон грата 18 сотрудников российского дипведомства в Загребе в апреле этого года.
На Смоленскую площадь был вызван посол республики Томислав Цар, ему выразили протест в связи с оказанием Хорватией военной помощи Украине.
Интерфакс: Россия планирует увеличить экспорт зерна до 50 миллионов тонн. Об этом заявил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев на отраслевом форуме в Сочи. Чиновник отметил, что в текущем сезоне на внешние рынки уже направлено 35 миллионов тонн зерновых – преимущественно пшеницы.
На брифинге Минобороны Россиисообщили об обстрелах позиций 10-й отдельной горно-штурмовой бригады* ВСУ в районе города Бахмут.
В военном ведомстве заявили об уничтожении 250 "националистов" в результате авиаударов без указания конкретных мест.
Как утверждается, ракетные войска и артиллерия сорвали попытку наведения понтонной переправы ВСУ через реку Северский Донец в районе города Завгороднее Харьковской области.
Сообщается также, что российские средства ПВО сбили украинский самолёт МиГ-29 над населенным пунктом Беляры.
*базируется в Ивано-Франковской области – Euronews
Аналитики американского Института по изучению войны (ISW) утверждают, что Россия добилась устойчивых успехов, постепенно захватывая новые территории в тяжёлых боях на востоке Украины, хотя украинская оборона в целом остаётся эффективной, а российская наступательная операция – медленной.
В ISW заявляют, что в ближайшие дни, вероятно, осуществятся попытки полностью окружить города Северодонецк и Лисичанск. Продолжается наступление к югу и западу от Попасной в направлении Бахмута, тем не менее ожидается, что продвижение будет замедляться по мере приближения к городу.
Сообщается также о российских планах по формированию "третьей линии обороны" в захваченных южных областях Украины, чтобы обеспечить долгосрочный контроль над занятыми регионами и подготовиться к отражению вероятных контратак ВСУ.
#Russian forces have made steady, incremental gains in heavy fighting in eastern #Ukraine in the past several days, though Ukrainian defenses remain effective overall.— ISW (@TheStudyofWar) May 26, 2022
Read the full report: https://t.co/S9Iex3sA8Rpic.twitter.com/C2zWTCkKWT
ТАСС со ссылкой на советника главы Крыма по информационной политике: Запорожская область вслед за Херсонской переходит на российские телефонные номера с кодом +7.
По данным агентства "Интерфакс", речь идёт о начале продаж сим-карт без логотипа оператора.
Город Лиман* в Краматорском районе Донецкой области занят силами ДНР. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны самопровозглашённой республики.
В утренней сводке Генштаба ВСУговорилось о попытках россиян закрепиться в Лимане при поддержке артиллерии.
* до 2016 года – Красный Лиман