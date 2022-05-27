Текстовая трансляция Euronews | В Северодонецке похоронили 1500 человек с начала войны – мэр

В ходе телефонного разговора с премьер-министром Италии Марио Драги Владимир Путин заявил, что Россия готова "внести свой весомый вклад в преодоление продовольственного кризиса за счёт экспорта зерна и удобрений" при условии отмены западных санкций. Об этом говорится в коммюнике Кремля.

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби отметил, что у США нет планов использовать военную силу для высвобождения украинского зерна. Чиновник подчеркнул, что Вашингтон намерен решить эту проблему через переговоры с международными партнёрами и союзниками.

Находясь с визитом в Сараево, глава британской дипломатии Лиз Трасс обвинила Владимира Путина в попытках "держать мир в заложниках", добавив, что любое санкционное послабление сделает российского президента сильнее – Reuters.

По сообщению главы Харьковской областной администрации Олега Синегубова, в ходе бомбардировок погибли 9 харьковчан, в том числе 5-месячный ребёнок и его отец, 19 человек получили ранения. Авиаудару подвергся жилой район Павлово Поле. Мэр города Игорь Терехов призвал местных жителей укрываться в подвалах, погребах и на станциях метро.

В соседней Луганской области за последние сутки погибли 7 гражданских лиц – глава региона Сергей Гайдай.

Губернатор Белгородской области сообщил о смерти женщины от полученных ранений в результате обстрелов российского села Журавлёвка.

По информации канала CNN, на следующей неделе Белый дом может объявить о поставках реактивных систем залпового огня (РСЗО) Украине.