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Европейцы устанут помогать?

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Семья Ольги и Игоря.
Семья Ольги и Игоря.   -   Авторское право  Euronews

Euronews продолжает освещать войну в Украине и судьбу бежавших от нее людей. Корреспондент Хулиан Гомес побывал в двух европейских странах, принявших немалое число нуждающихся. Свой рассказ он ведет от первого лица.

О хорошем и плохом

"Я подошел к редакционному заданию с некоторой опаской. Мне было поручено побывать в двух-трех странах ЕС, принявших беженцев, и "рассказать все, как есть, хорошее и плохое". Задание сложное, как и реальность, с которой я столкнулся.

С февраля через территорию Евросоюза прошли свыше 5 миллионов беженцев. Кто-то потом вернулся, кто-то остается за границей. Как чувствуют себя люди, вынужденные задержаться вдали от дома? И как чувствует себя принимающая сторона, с какими трудностями сталкивается?

Мой выбор пал на два совершенно разных государства: Словакия граничит с Украиной, имеет с ней тесные связи, но ее опыт в сфере приема беженцев пока ограничен - в отличие от гораздо более богатой Франции, привыкший к притоку мигрантов.

Словакия: энтузиазм гаснет

Итак, Словакия. Здесь осели 80 тысяч украинцев, а всего транзитом прошли 360 тысяч. Под  Братиславой я познакомился с семьей Ольги. Она, муж, свёкр и трое детей  уехали из-под Харькова, получили бесплатное жилье при активной поддержке НПО Diana Balakarieva/Help for Ukraine Refugees.

Ольга преподает детям-беженцам  в местной школе, строго следуя образовательной программе Украины. Ее собственные сыновья учатся в том же классе. Муж, Игорь, нашел место на химзаводе. Женщина говорит, что была поражена готовностью местных жителей помогать  "буквально круглосуточно".  О неравнодушии людей с теплотой вспоминает и Игорь.

Однако по мере движения на восток, к украинской границе, настроения меняются. Там я познакомился с жителями, которые признаются, что охотно вызывались помочь, когда разразилась война, а сегодня испытывают усталость и разочарование. Почему?

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Патрисия Пиптова: "Они злоупотребляют".Euronews

Патрисия - хозяйка ресторана в селе в двух километрах от границы. По ее словам, многие приезжие "стали злоупотреблять, хотели все получить бесплатно". 

"Это, возможно звучит грубо, но мы испытываем неприязнь к украинцам, - говорит женщина. - Мы должны продолжать их поддерживать, но не все заслуживают помощи, которую выделяют наши власти".

Франция: неравные права

Сложности, с которыми я столкнулся во Франции, были иного рода. Я побывал в О-де-Франс, северном регионе, где власти помогают молодым украинским спортсменам. Их поселили в огромном спортивном комплексе, там беженцы и живут, и тренируются. 

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Стадион, ставший домом.Euronews

Ребята довольны условиями и перспективами, хотя многие очень скучают по дому.  Местные НПО приветствовали программу помощи, однако у многих она вызвала вопросы. Например, почему подобная солидарность не распространяется на выходцев из других регионов?

В Кале я видел стихийные палаточные городки, где в тяжелейших условиях выживают мигранты из Эритреи, Судана, Афганистана. Молодые люди гоняют мяч на пустыре - в десятках километров от роскошного стадиона, предоставленного их ровесникам из Украины.

"Мы тоже спасаемся от войны", - сказал мне беженец из Южного Судана. - Но мы здесь годами живем на улице".

Euronews
Беженец из Южного Судана: "Мы годами живем на улице".Euronews

Николай Познер, координатор НПО "Утопия 56", прямо говорит о дискриминации. "Немалую роль тут, думаю, играет и фактор бедности. Эти беженцы (выходцы с Ближнего Востока и из Африки) приезжают с минимальными ресурсами, нуждаются в сопровождении.  У кого возможностей больше, тем двери открывают шире".

Пьер Роке представляет центр помощи беженцам  Auberge Des Migrants. Он убежден: люди, спасающиеся от войны в изгнании, равно нуждаются в поддержке. "Возможно, тот факт, что мы проецируем себя на украинцев сегодня, поможет нам развить эмпатию и распространить ее на всех беженцев.  Это стало бы хорошим уроком", - комментирует он.

Возможно, тот факт, что мы проецируем себя на украинцев сегодня, поможет нам развить эмпатию и распространить ее на всех беженцев. Это стало бы хорошим уроком!
Пьер Роке, волонтер.

Как делить добро

Посетив две столь разные страны, одинаково быстро откликнувшиеся на нужды украинцев, я увидел сходство стоящих перед ними и - шире - перед всеми членами ЕС проблем.

Как долго продлится европейская солидарность с украинскими беженцами, как выявить болевые точки потенциальных конфликтов между приезжими и местными ? Показал ли украинский кризис наличие в европейской благотворительности двойных стандартов - с учетом происхождения, образовательного и материального статуса  беженца? Европе предстоит дать честные ответы.

А мы продолжим освещать связанные с войной темы  в следующих выпусках программы Euronews Witness."