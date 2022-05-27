Украина признаёт превосходство российской армии в Донбассе

По меньшей мере 9 человек погибли и 19 ранены в результате обстрела Харькова, среди жертв - 5-месячный ребенок. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Раненых свозили к ближайшим станциям метро. Подземка, только на этой неделе восстановившая свою работу, снова выполняет функции бомбоубежищем.

Тем временем бои продолжаются и на востоке страны. По словам губернатора Луганской области, лишь 5% региона находится под контролем Украины.

Киев признает превосходство российской армии в Донбассе, при этом говоря, что цель Москвы превратить крупные города на востоке в "пепелище по примеру Мариуполя и Волновахи".

В свою очередь правительство США готовится отправить ракетные системы дальнего действия, но, как считают эксперты, для этого региона, скорее всего, уже слишком поздно.

Оказание давления на Россию - это буквально вопрос спасения жизней. И каждый день промедления, слабости, различных дебатов или предложений "умиротворить" агрессора, идя на жертвы, означает больше убитых украинцев. Это новые угрозы для всех на нашем континенте Владимир Зеленский президент Украины

Украина признала, что до 8 000 ее солдат попали в плен. Власти надеются, что смогут вернуть их домой в результате обмена.

В Полтавской области на заседании суда еще двое российских военных признали себя виновными в военных преступлениях. По версии следствия, они имеют отношение к артиллерийским обстрелам, в результате которых были разрушены объекты критической инфраструктуры и жилые дома.

Прокуратура требует для них 12 лет лишения свободы. Приговор будет оглашен 31 мая.

Как сообщает украинская сторона, в школах Мариуполя отменены летние каникулы, чтобы адаптировать детей к новой российской учебной программе.

Также в местах массового скопления людей в городе МЧС России развернуло три мобильных "информационных комплекса", которые

транслируют новостные сводки российских каналов, а также важную социальную и экстренную информацию.

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