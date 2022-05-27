Украина признаёт превосходство российской армии в Донбассе

Украина признаёт превосходство российской армии в ДонбассеКомментарии
По меньшей мере 9 человек погибли и 19 ранены в результате обстрела Харькова, среди жертв - 5-месячный ребенок. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Раненых свозили к ближайшим станциям метро. Подземка, только на этой неделе восстановившая свою работу, снова выполняет функции бомбоубежищем.
Тем временем бои продолжаются и на востоке страны. По словам губернатора Луганской области, лишь 5% региона находится под контролем Украины.
Киев признает превосходство российской армии в Донбассе, при этом говоря, что цель Москвы превратить крупные города на востоке в "пепелище по примеру Мариуполя и Волновахи".
В свою очередь правительство США готовится отправить ракетные системы дальнего действия, но, как считают эксперты, для этого региона, скорее всего, уже слишком поздно.
Украина признала, что до 8 000 ее солдат попали в плен. Власти надеются, что смогут вернуть их домой в результате обмена.
В Полтавской области на заседании суда еще двое российских военных признали себя виновными в военных преступлениях. По версии следствия, они имеют отношение к артиллерийским обстрелам, в результате которых были разрушены объекты критической инфраструктуры и жилые дома.
Прокуратура требует для них 12 лет лишения свободы. Приговор будет оглашен 31 мая.
Как сообщает украинская сторона, в школах Мариуполя отменены летние каникулы, чтобы адаптировать детей к новой российской учебной программе.
Также в местах массового скопления людей в городе МЧС России развернуло три мобильных "информационных комплекса", которые
транслируют новостные сводки российских каналов, а также важную социальную и экстренную информацию.
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