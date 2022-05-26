Война в Украине: удары по Лисичанску, Северодонецку и Харькову

Лисичанск — один из сорока городов Донбасса, которые накануе подверглись бомбардировкам российской армии. По данным украинских властей, три человека погибли: один в самом Лисичанске, еще двое — в соседнем селе Устиновка. Повреждены восемь многоэтажных домов и дворец культуры. Снаряд попал также в центр оказания гуманитарной помощи.

В четверг Луганская областная полиция патрулирует улицы, подсчитывая потери и пытаясь помочь тем немногим местным жителям, которые до сих пор не покинули свои дома.

Участившиеся авиаудары связаны с продвижением российских войск: Москва пытается окружить соседний Северодонецк. По данным украинских властей, в нем уже разрушены 90% жилых домов.

Тем временем Минобороны РФ вновь показало кадры работы ракетного комплекса "Искандер", утверждая, что армия наносит удары лишь по военным объектам.

Украинские власти в свою очередь сообщают, что российские войска обстреливают Харьков: по их данным, с начала суток погибли уже пять человек.

Между тем в Одессе, где находится крупнейший в стране торговый порт, надеются на открытие морского коридора, по которому было бы возможно вывезти из Украины зерно. По данным агентства "Рейтер", переговоры о его экспорте с Россией и Украиной сейчас ведет Турция. Москва обещает "решить продовольственную проблему" после снятия санкций.