"Северодонецку грозит судьба Мариуполя"

Североднецку может грозить судьба Мариуполя: об этом заявляют украинские военные и западные журналисты. Административный центр той части Луганской области, которая остаётся под контролем Украины, город подвергается постоянным обстрелам и может скоро оказаться в окружении. Только в среду, по данным местной администрации, жертвами обстрелов стали по меньшей мере шесть мирных жителей.

Сейчас в Донбассе развернулись активные боевые действия. Сообщается, что украинским войскам пришлось отступить из нескольких населенных пунктов, в том числе из Попасной, Лимана и Светлодарска. С другой стороны, российские войска вытеснены их районов Бахмута и Пасеки.

Минобороны Украины обвиняет Россию в использовании тактики выжженной земли и заявляет о тяжёлых потерях российской стороны.

В Москве, в сою очередь, докладывают о ряде успешных ударов по командным пунктам и коммуникациям украинской армии. Глава Чечни Рамзан Кадыров публикует кадры действий чеченских подразделений в Луганской области.

В российском МИДе на этом фоне вновь заявляют, что западные поставки тяжёлого оружия Украине противоречат инициативам мирного урегулирования, а кроме того, это оружие может попасть в руки криминальных структур.

Российские СМИ между тем публикуют репортажи из укрытий под заводом "Азовсталь": МЧС вывозит тела убитых.