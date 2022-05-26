Дмитрий Кулеба: "Украинская армия — сильнейшая в Европе"

Украинская армия - сильнейшая в Европе, об этом заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба в Давосе, комментируя возможное вступление Украины в НАТО.

При этом министр подверг резкой критике Североатлантический альянс за его политику невмешательства в военный конфликт, отметив, что и в вопросе помощи в силовой разблокировке украинских портов для экспорта зерна Киеву не стоит надеяться на НАТО.

В свою очередь Кулеба поприветствовал неожиданные, по его мнению, решения Евросоюза.

Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины:

— Мы видим, как союзники помогают Украине. Мы видим, как эта группа союзников по НАТО помогает нам. Но в начале войны украинский народ - таково было общественное мнение - считал, что НАТО силен, а ЕС способен лишь выражать в разной степени беспокойство , вот и все.

Но война – это всегда испытание, которое снимает маски, и мы все видели настоящие лица. То, что мы видели, – это некоторые революционные, новаторские решения, принятые Европейским союзом, которые даже для них были неожиданностью. И мы видим, что НАТО как альянс, как институт, отошел на второй план и буквально ничего не делает, мне очень жаль говорить об этом.

НАТО сталкивается с внутренними проблемами в разгар процесса вступления Швеции и Финляндии в альянс.

После первых переговоров в Анкаре с делегациями обеих стран Турция по-прежнему отказывается разблокировать процедуру, пока не будут решены ее проблемы безопасности.

Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявлял, что в Анкаре не поддержат принятие в НАТО Швеции и Финляндии, пока те, в частности Швеция, не определят свое отношение к террористическим организациям, в частности к Рабочей партии Курдистана, которую в Турции считают таковой.

В ответ премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила, что они "безусловно" не финансируют и не вооружают террористов и выразила надежду, что дальнейший диалог преодолеет возражения Турции и позволит создать "более сильный" альянс со Швецией и Финляндией в качестве стран-членов.

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